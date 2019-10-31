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В ТРК «Столица» не будет боулинга

В ТРК «Столица» не будет возобновлена работа боулинг-центра. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на представителя собственника помещений в ТРК. Место боулинга займут магазины.

Ранее “Ъ-Прикамье” сообщал, что пермский актив московского оператора «Планета развлечений» — помещения боулинг-центра в ТРК «Столица» — приобрела индивидуальная предпринимательница Венера Шумитова. До этого ими владел Московский кредитный банк, которому 2,7 тыс. кв. м в одном из крупных пермских ТРК перешли в результате банкротства оператора. Варианты дальнейшего использования актива сейчас находятся в процессе обсуждения. Эксперты полагали, что под стандартный боулинг, тем более в таком объеме, помещение не будет востребовано, и не исключают, что его могут поделить под торговые галереи.

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