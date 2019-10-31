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Пермские мировые суды начнут SMS-рассылку

Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края объявило торги на предоставление доступа к сервису отправки SMS-извещений. Максимальная стоимость контракта составляет 1,2 млн руб. Контракт будет действовать до ноября 2021 года.

Согласно техзаданию, в SMS-извещениях должны содержаться адресат, наименование и адрес суда, дата, время и место проведения судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий. Подрядчик должен настроить уведомления об успешной доставке сообщений, так как оплата производится по их количеству.

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