Чубайс вновь заявил о необходимости углеродного налога

России придется вернуться к теме введения углеродного налога, но нужно взвешенно выбрать время, заявил в интервью «РИА Новости» председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. По его словам, сами ставки должны быть символическими на ранних стадиях. Господин Чубайс отметил, что предложение о введении углеродного налога является его личной точкой зрения.

«Я, кстати, вовсе не являюсь сторонником того, чтобы вводить эту плату немедленно»,— сообщил он. «Но нет сомнений, что нам все равно придется к этой теме вернуться, ведь теперь уже Россия официально ратифицировала Парижское соглашение»,— сказал Анатолий Чубайс.

Летом Анатолий Чубайс уже говорил о необходимости вводить налог на выброс углерода в России. Против предложения главы «Роснано» выступил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

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