С Евгении Даутовой требуют три миллиарда

Претензии к признанной банкротом экс-главе казанского банка «Спурт» Евгении Даутовой могут увеличиться почти вдвое — до 6,8 млрд руб. С заявлением о включении в реестр требований ее кредиторов с суммой 3 млрд руб. в интересах банка обратился его конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Эксперты считают, что АСВ может рассчитывать на участие в комитете кредиторов, но контроль за ходом банкротства останется у госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Она с требованием в 3,8 млрд руб. является также преимущественным кредитором, поскольку задолженность перед ней обеспечена залогом. АСВ может рассчитывать на погашение долгов лишь «по остаточному принципу», говорят аналитики.



Банк «Спурт» в лице его конкурсного управляющего АСВ заявил о требовании в размере 3,04 млрд руб. к своему бывшему председателю правления Евгении Даутовой. В сентябре Арбитражный суд Татарстана признал ее банкротом и открыл в отношении ее имущества конкурсное производство. Заявление «Спурта» суд пока не удовлетворил.

Напомним, госпожа Даутова была одним из бенефициаров «Спурта», который входил в десятку крупнейших кредитных организаций Татарстана. После краха Татфондбанка в начале 2017 года «Спурт» также начал испытывать финансовые проблемы. Центробанк в июле 2017 года отозвал лицензию у «Спурта», а в сентябре его признали банкротом.

В 2018 году против Евгении Даутовой завели уголовное дело. С заявлениями обратились ЦБ и позже АСВ от имени «Спурт» банка, который был признан потерпевшим по делу. Они заявили о хищении имущества кредитной организации. Следствие установило, что госпожа Даутова незаконно из средств банка финансировала подконтрольные ей ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) и АО «КЗСК-Силикон». В июне 2019 года Вахитовский райсуд Казани признал госпожу Даутову виновной по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов). Судья назначил ей три года и один месяц лишения свободы. Решение суда не вступило в силу. Госпожа Даутова заявляла, что намерена обжаловать решение суда.

В ходе судебного процесса «Спурт» заявлял гражданский иск к госпоже Даутовой на 3 млрд руб. В эту сумму банк оценивал ущерб от действий экс-председателя правления. Однако Вахитовский райсуд, признав вину госпожи Даутовой, оставил эти претензии без рассмотрения. На этом основании АСВ подало ходатайство в Арбитражный суд республики.

В настоящий момент в реестр требований к госпоже Даутовой уже включены претензии «Спурта» на 97,9 млн руб. Согласно решению суда, задолженность образовалось из-за десяти непогашенных кредитов, которые банк предоставил своему экс-руководителю в 2015–2018 годах. Однако эти долги составляют лишь 2,6% реестра, общий размер которого сейчас превышает 3,8 млрд руб. Если суд удовлетворит ходатайство АСВ, то доля «Спурта» в сумме требований к Евгении Даутовой увеличится до 45%.

Основным кредитором госпожи Даутовой, инициировавшим ее банкротство, является «ВЭБ.РФ». Задолженность экс-банкира перед госкорпорацией превышает 3,7 млрд руб. На эту сумму ВЭБ выдавал кредит на строительство завода «КЗСК-Силикон» под личное поручительство Евгении Даутовой. Завод не был построен из-за удорожания его проекта. «КЗСК-Силикон» проходит процедуру конкурсного производства. Требования ВЭБа частично обеспечены залогом акций ОАО «КЗСК», которое контролирует АО «КЗСК-Силикон» (51%). КЗКС также является банкротом, однако власти Татарстана сообщали, что нашли для предприятия нового инвестора (см. “Ъ” от 24 сентября).

В настоящий момент «ВЭБ.РФ» полностью контролирует банкротство как предприятий Евгении Даутовой, так и ее лично, сформировав комитет кредиторов из своих представителей.

«Преимущественным претендентом по требованию долга в процессе реализации активов и имущества госпожи Даутовой является ВЭБ. Позиции госкорпорации подкреплены залогом акций КЗСК по ранее предоставленному кредиту и она может обоснованно рассчитывать на удовлетворение своих требований»,— говорит партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. По его словам, АСВ «таким преимуществом не обладает, но может рассчитывать на включение своих представителей в комитет кредиторов».

Вместе с тем господин Иккерт считает, что, «скорее всего, правом решающего голоса члены комитета от АСВ обладать не будут», а погашение долга перед ним будет осуществляться «по остаточному принципу». «Учитывая неперспективную ситуацию с финансовым положением активов Даутовой, прогнозировать полный возврат заявленных требований из имеющейся конкурсной массы проблематично»,— заключил юрист.

Ранее адвокат госпожи Даутовой Олег Шемаев оценивал имущество своей подзащитной в 10 млрд руб.: дом, участок под ним и доли в компаниях.

Кирилл Антонов