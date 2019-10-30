В Казани прошла акция против «новых политических репрессий»

В Казани сторонники «Яблока» в День памяти жертв политических репрессий 30 октября провели серию одиночных пикетов. Акция прошла под названием «Нет новому ГУЛАГу», сообщили «Ъ-Казань» в партии. На одном из плакатов, в частности, было написано «Деды сидели за анекдоты. Отцы сидели за джинсы и радио "Голос Америки". Мы сидим за мнение и картинки в интернете. За что будут сидеть мои дети? Нет политическим репрессиям!». Пикеты прошли на улице Баумана, возле Казанского кремля, у торгового комплекса «Кольцо», у здания главного железнодорожного вокзала.

Как сообщили «Ъ-Казань» в партии, 2 ноября активисты намерены провести митинг ко дню памяти жертв политических репрессий и международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”