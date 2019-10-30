Путин: Россия обеспокоена массовым исходом христиан с Ближнего Востока

Россия обеспокоена тяжелым положением христиан на Ближнем Востоке и их массовым исходом из этого региона, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами христианских церквей Ближнего Востока в Будапеште.

«Россия прилагает настойчивые и последовательные усилия, чтобы помочь принести на Ближний Восток мир, стабильность. Как хорошо известно, наша страна многое сделала для борьбы с таким всеобщим злом, как терроризм, в том числе на Ближнем Востоке в целом, на сирийской земле в частности, и в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России. — “Ъ”)»,— цитирует российского президента сайт Кремля.

Господин Путин отметил, что сейчас христиане Ближнего Востока находятся в очень тяжелом положении. «Это убийства, насилие, грабежи. Мы видим исход христиан с Ближнего Востока, причем массовый. Это не может нас не беспокоить»,— сказал он.

По словам президента РФ, в основе российской самоидентичности лежит христианская культура. «И мы не можем, что называется, без слез смотреть на то, что происходит на Ближнем Востоке с христианами», заявил глава государства. Обращаясь к священнослужителям, господин Путин заметил, что ему в целом известно, что происходит на Ближнем Востоке и понятны потребности христиан, но попросил их дать оценку ситуации. «И что мы могли бы сделать дополнительно, чтобы вам помочь и вас поддержать»,— добавил он.