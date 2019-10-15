Нетаньяху направил Путину официальный запрос о помиловании осужденной израильтянки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил президенту России Владимиру Путину официальную просьбу о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая ранее была приговорена российском судом к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Как сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьера, просьба о помиловании была подана от имени господина Нетаньяху и президента Израиля Реувена Ривлина.

Ранее господин Ривлин сообщал, что попросил господина Путина вмешаться в ситуацию. Он отмечал, что госпожа Иссахар хоть и признала «серьезную ошибку», но такой серьезный приговор «может оказать влияние на ее жизнь».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал накануне, что обращение властей Израиля о помиловании будет рассмотрено Владимиром Путиным после его поступления по дипломатическим каналам.

Напомним, женщина летела из Дели в Тель-Авив в начале апреля. В транзитной зоне Шереметьево у нее обнаружили 9,5 г гашиша. Защита госпожи Иссахар намерена обжаловать решение Химкинского суда. Источники Haaretz сообщили, что незадолго до оглашения приговора Россия давила на Израиль, предлагая освободить хакера Алексея Буркова, которого задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «За Нааму Иссахар попросил президент Израиля».