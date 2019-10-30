Перетягивание аль-Багдади

Захоронение ликвидированного американским спецназом в Сирии «террориста номер один», лидера запрещенного в РФ «Исламского государства» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, останки которого на этой неделе были преданы морю, не стало финальной точкой в истории взлета и падения руководителя глобального проекта мифического исламистского государства.

Чем известен Абу Бакр аль-Багдади Читать далее

В предвкушении анонсированного Пентагоном обнародования фото и видеоматериалов операции по его уничтожению спор о том, кто же в итоге станет бенефициаром его ликвидации, разгорается с новой силой.

Лавры победителя поспешил было прибрать к рукам президент США Дональд Трамп, но заработать весомый политический капитал у него не особо получается. Подготовка к импичменту идет полным ходом, убийство аль-Багдади ничего не изменило.

Более того, оппоненты президента принялись детально сопоставлять устранение аль-Багдади с операцией по уничтожению лидера «Аль-Каиды» Осамы бен Ладена, проведенной в Пакистане в мае 2011 года, при Бараке Обаме. Цель — доказать, что по всем статьям сравнение не в пользу действующего президента.

Даже рассказанная Трампом история про геройскую собаку породы малинуа по кличке Конан, которая сыграла ключевую роль в преследовании аль-Багдади и получила ранение, оказалась смазанной. Как выяснилось, восемь лет назад тоже была замечательная собака и тоже породы малинуа, которая доблестно вынюхала бен Ладена. Притом столь виртуозно, что даже не потеряла ни одной шерстинки. В связи с чем Барак Обама принял ее в Белом доме на церемонии награждения участников операции.

По версии демократов, несопоставимы и фигуры двух террористов: лидер «Аль-Каиды» был для США и всего мира куда большим злом, чем главарь ИГ. И дело не только в том, что за терактами 11 сентября стоял именно бен Ладен. «Осама бен Ладен изменил весь мир, в чем мы убеждаемся на каждом шагу, даже когда не можем пронести в самолет пузырек с лекарством»,— напоминает Ной Тревор, автор выходящей на канале Comedy Central сатирической передачи «The Daily Show».

К тому же аль-Багдади строил свое «Исламское государство» где-то в забытых Богом пустынях, вдали от Нью-Йорка и Вашингтона. В связи с этим его устранение, по крайней мере для Америки, все же не столь значимо, как ликвидация бен Ладена, считают критики Дональда Трампа.

Они также напоминают, что Барак Обама не стал так откровенно пиариться на истории с бен Ладеном, предпочтя не обнародовать фото и видеоматериалы спецоперации в Пакистане. В отличие от Дональда Трампа, который просто горит желанием это сделать.

При этом список желающих записать в свой актив победу над аль-Багдади растет с каждым днем, что ставит под сомнение личный успех Дональда Трампа. Как сообщает телеканал NBC, критически важную информацию, которая позволила обнаружить убежище главаря ИГ, сообщил американцам внедренный в его окружение курдский разведчик. Но ведь курдов сдал Дональд Трамп, отказавший им в поддержке. Учитывая это, можно и вовсе прийти к неожиданному выводу: ликвидация аль-Багдади произошла не благодаря усилиям Трампа, а вопреки им!

Он в этой победе — лишний.

В общем, перетягивание аль-Багдади продолжается. В связи с чем Дональду Трампу, возможно, теперь придется искать для ликвидации другого террориста и потом уже не делить лавры его уничтожения ни с кем — ни с человеком, ни с собакой.