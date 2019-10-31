Депутаты заглянут в казну

Министерство финансов Пензенской области предлагает принять бюджет региона на 2020 год с дефицитом 0,7 млрд руб. Проект финансового документа будет в ближайшее время рассмотрен депутатами законодательного собрания региона. Доходная и расходная части увеличатся по сравнению с бюджетом этого года. Депутаты считают, что в течение года параметры бюджета могут измениться.

В ближайшее время правительство Пензенской области внесет на рассмотрение депутатами законодательного собрания региона проект бюджета субъекта на 2020 год и плановые показатели 2021 и 2022 годов. Согласно проекту документа, представленному врио министра финансов области Ириной Мучкаевой на заседании регионального правительства, общий объем доходов бюджета Пензенской области запланирован в 2020 году в объеме 55,9 млрдруб., а расходы — в 56,6 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета субъекта в следующем году запланирован в размере 0,7 млрд руб.

В этом году превышение расходов над доходами в принятом в декабре прошлого года документе составляло 0,3 млрд руб. (50,2 млрд руб. доходов против 50,5 млрд руб. расходов). Согласно последней редакции, доходы бюджета этого года благодаря поступлению целевых бюджетных средств выросли до 58,4 млрд руб., а расходы, соответственно, увеличились до 59,1 млрд руб.

Профицит бюджета, согласно планам пензенского минфина, будет достигнут лишь через год. Уже в 2021 году правительство прогнозирует 52,6 млрд руб доходов против 52 млрд руб. расходов, в 2022 — 53,5 млрд руб. против 53 млрд руб.

Как отметила госпожа Мучкаева, в 2020 году расходы на социально-культурную сферу составят 66% (37,7 млрд руб.), национальную экономику — 17% (9,8 млрд руб.), жилищно-коммунальное хозяйство — 2% (0,9 млрд руб.), межбюджетных трансферты общего характера местным бюджетам — 9% (4,9 млрд руб.).

Государственный долг Пензенской области должен сохраниться в объеме 20,2 млрд руб. Сейчас, по данным Минфина РФ на 1 октября этого года, банковские кредиты в структуре госдолга региона составляют 10,7 млрд руб., а бюджетные — 9,48 млрд руб.

Ирина Мучкаева отметила также, что в бюджете будущего года запланирован рост зарплаты бюджетников, расходы этой сферы увеличены более чем на 1,3 млрд руб.

«Средства заложены на строительство хирургического корпуса в Кузнецке, школы в микрорайоне Арбеково, создание ясельных групп в детских садах, капитальный ремонт объектов социальной сферы — областного онкологического онкодиспансера, городской детской поликлиники в Пензе, областной офтальмологической больницы, школ, больниц и домов культуры в районах области, детских оздоровительных лагерей»,— отметили в правительстве. Конкретные суммы, сколько средств закладывается на эти цели, в обладминистрации не уточняют.

Документ пока не внесен на рассмотрение профильного комитета регионального парламента. Как отметил председатель правительства области Николай Симонов, при дальнейшем рассмотрении бюджетные показатели могут ­измениться.

Опрошенные „Ъ“ депутаты законодательного собрания затруднились дать оценку проекту бюджета, сославшись на то, что пока не видели документ, однако отметили, что, скорее всего, его параметры будут меняться в течение финансового года.

Сергей Петунин