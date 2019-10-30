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Министр экономического развития России Максим Орешкин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ   |  купить фото

От инвестиций ждут большего

Минэкономики уточнит план их роста

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План правительства по ускорению роста инвестиций собираются обновить. Как сообщил глава Минэкономики Максим Орешкин, ведомство дополнит перечень отраслевых мероприятий, а также обрабатывает поступившие из регионов инициативы. При плановом показателе уровня инвестиций в этом году — 21,2% ВВП — Минэкономики весьма оптимистично ожидает достижения доли в 21,6%. В целом же прирост инвестиций по итогам года ведомство прогнозирует на уровне около 2%.


Определившись с очередным пакетом мер по ускорению экономического роста, правительство, возлагая серьезные надежды в этой части на инвестиционную активность (см. “Ъ” от 30 октября), подвело промежуточные итоги работы по наращиванию вложений. На заседании правительства глава Минэкономики Максим Орешкин доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о возможном превышении плана в этом году — министр прогнозирует достижения в этом году уровня инвестиций в 21,6% ВВП — при плановом показателе на 2019 год в 21,2%. По его словам, это «будет максимальным уровнем с 2007 года».

Впрочем, увеличение доли инвестиций в ВВП не обязательно означает рост капвложений — оно может также являться следствием изменения структуры ВВП.

По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года доля инвестиций в ВВП оценивается в 18,1%. Их рост в основной капитал составил 0,6%. Максим Орешкин смотрит на этот показатель более оптимистично: по его оценкам, по итогам 2019 года ожидается увеличение на уровне около 2%, «несмотря на проблемы с уровнем совокупного спроса в экономике».

Напомним, задача по доведению доли инвестиций в ВВП до 25% была поставлена в рамках послания президента Федеральному собранию — для направления их на модернизацию и технологическое обновление реального сектора экономики. Для ее выполнения Минэкономики подготовило план по ускорению роста инвестиций — летом 2018 года он был утвержден правительством. Условно план делится на две части — общую, предусматривающую системные меры (например, улучшение предпринимательской среды или предсказуемость тарифного регулирования), и отраслевую с более «точечными» мероприятиями. Как сообщил господин Орешкин, отраслевую часть ведомство актуализирует — предполагается дополнить ее еще 44 мероприятиями, «которые донастраивают отраслевую регуляторику».

Для каждого ведомства в плане установлены свои показатели эффективности по повышению инвестиций в основной капитал по вверенным им видам экономической деятельности. Например, по линии Минпромторга инвестиции в производство лекарственных средств и медицинских материалов за 2018–2024 годы должны увеличиться на 122,5%. По словам Максима Орешкина, хорошая динамика наблюдается у Минкомсвязи и Минпромторга, а среди отстающих числятся Минстрой и Минприроды — «это связано с динамикой инвестиций в ЖКХ и в геологоразведке». Впрочем, добавил министр, по итогам года показатели еще могут измениться — полугодовая оценка носит предварительный характер.

Ожидают в правительстве и планов инвестиционного развития и от регионов — сейчас 82 субъекта РФ представили проекты этих документов. «Совокупный ожидаемый процент достижения находится в среднем на уровне 80–90%, работаем с субъектами, для того чтобы эти цифры также достигли целевых значений»,— отметил Максим Орешкин. Также регионы представили свои предложения по изменению нормативно-правовой базы — от них поступило 745 инициатив, из которых 300 прорабатываются Минэкономики. По мере завершения этой работы ведомство планирует представить в правительство обновленную версию плана по ускорению роста инвестиций.

Евгения Крючкова


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