МФО не выдерживают нагрузки

Почти половина микрофинансовых организаций (МФО) готовы уйти с рынка либо объединиться с более успешными компаниями. К таким решениям их подталкивает непосильная регуляторная нагрузка, которая осложняется отсутствием понимания новых требований регулятора. Эксперты считают, что доля компаний, которые не смогут справиться с очередной волной регулирования, значительно больше и это обернется массовым уходом игроков в теневой рынок.

Около 14% компаний микрофинансового рынка приняли решение закрыться из-за непосильной регуляторной нагрузки. Это следует из опроса крупнейших игроков, проведенного порталом Zaim.com. Еще 4% указали, что находятся на грани принятия такого решения. Остальные отметили, что работать «сложно, но можно».

Вместе с тем значительная часть компаний считают, что для нормального продолжения деятельности им необходима консолидация: 14% МФО, принявших участие в опросе, рассматривают варианты объединения в борьбе за выживание, столько же уже находятся на стадии слияний бизнеса. Еще 18% компаний отметили, что согласились бы на объединение на выгодных условиях. Но глава МФК «Мигкредит» Олег Гришин сомневается, что многие игроки способны успешно провести консолидацию: «Вопрос слияния наиболее актуален для компаний, выдающих займы до зарплаты, но на этом рынке невысокие барьеры для входа и много слабых игроков, бизнес которых не структурирован для продажи. Слабым объединение не поможет из-за отсутствия необходимых компетенций, сильным игрокам проще развить свою компетенцию, чем тратить время и бюджет на консолидацию и интеграцию».

Директор СРО МФО «МиР» Елена Стратьева считает, что компаний, которые не смогут справиться с очередной волной регулирования, будет больше: «По нашей оценке, около 60% компаний, добровольно покинувших реестр ЦБ в первом полугодии 2019 года, уходили из-за невозможности перестроить свою бизнес-модель под новые требования законодательства». Причем это произошло до вступления в силу новых требований (в том числе ограничивающих максимальную переплату уровнем 100%). Таким образом, масштабная «чистка» рынка не закончилась, а только набирает обороты, полагает госпожа Стратьева.

Микрофинансисты называют основной проблемой не саму регуляторную нагрузку, а отсутствие четкого понимания новых требований. 64% МФО считают, что ЦБ идет по пути «унификации» надзора за их рынком, подгоняя его под понятные им банковские нормативы, и очень скоро микрофинансисты будут регулироваться как банки. 14% компаний все еще надеются, что ЦБ никогда не сделает для МФО регулирование, аналогичное банковскому. По словам гендиректора МКК «За15минут» Евгения Тисленко, при всей схожести у МФО и банков есть существенные отличия. «Но все последние действия регулятора недвусмысленно свидетельствуют о том, что управлять по одному лекалу ему гораздо проще»,— отмечает он. По словам представителя одной из компаний, у ЦБ есть цель «оставить несколько крупных, с которыми у него договоренности и которые легко контролировать».

В Банке России на запрос “Ъ” заметили, что оценка влияния на микрофинансовый рынок регуляторных изменений 2019 года содержится в аналитическом материале «Тенденции микрофинансового рынка» по итогам второго квартала. В нем отмечалось, что «количество МФО в реестре Банка России во втором квартале продолжало снижаться после девяти месяцев стабильности: рынок покинули 160 компаний, включена в реестр 121 компания». Таким образом, «на фоне усиления регулирования данный сегмент финансового рынка остается привлекательным для новых участников при четком бизнес-планировании, диверсификации бизнес-моделей и модернизированном подходе к оценке риска»,— говорилось в документе ЦБ.

Эксперты отмечают, что дальнейшее наращивание регуляторной нагрузки на участников рынка будет раздувать теневой сектор. «В него постепенно перемещаются те, кто не хочет терять своего клиента,— говорит аналитик ГК "Алор" Алексей Антонов.— Потребители же таких услуг по-прежнему нуждаются в займах, поскольку уровень их доходов не растет». При этом, по его словам, защита прав таких заемщиков уже не будет обеспечена законодательными нормами.

Светлана Самусева