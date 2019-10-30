«Отдельной выставки ярчайшего фовиста Матисса в России не случилось» Дмитрий Буткевич — об экспозиции в Altmans Gallery

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как экспозиция в Altmans Gallery на Новинском бульваре стала единственной юбилейной выставкой Анри Матисса.

Удивительно, но факт — 150-летие Анри Матисса, лидера фовизма, практически никак не отмечается мировыми выставочными проектами. Надо сказать, что сейчас в Европе почему-то не в тренде выставки, приуроченные к дням рождениям, зато очень широко отмечают годовщины смерти. Ну, это так, a propo, заметки на полях.

Итак, единственной юбилейной выставкой в России точно стала экспозиция в Altmans Gallery на Новинском бульваре, где представлены 35 литографий в рамках проекта «Страсть к цвету».

Напомню, Анри Матисс во многом стал популярен, в том числе на рынке, благодаря денежным вливаниям русского купца-мецената Сергея Щукина.

Он покупал у художника работы из мастерской и даже заказывал панно для своего московского особняка. Вообще-то, отдавая должное заслугам Матисса перед мировой историей искусства, скажу, что движение les fauves — «фовистов», «диких», оформившееся в 1905 году, стало первым, пожалуй, объединением, пусть неофициальным, представителей «нового искусства».

Тем не менее отдельной выставки ярчайшего фовиста Матисса в России не случилось.

Лакуну успешно заполняет камерная экспозиция у Альтманов. Основу корпуса работ составили цветные литографии из художественных сборников Verve, датированные с 1938 по 1954 — год смерти художника.

Известно, что Матисс после тяжелой операции в 1941 году практически не мог писать, и использовал технику декупажа — от французского слова decouper — вырезать. Он закрашивал тушью листы бумаги, а затем составлял из разноцветных фигур композиции.

Слово Егору Альтману, сооснователю Altmans Gallery: «Из того, что, мне кажется, наиболее заслуживает внимания, это такой повтор “Танца” 1938 года, и совершенно уникальная работа из серии “Балерины” — это 1925 год, очень красивая черно-белая. Матисс нам известен как художник цвета, а я его люблю его именно графику. Там есть и “Джаз”, есть реалистичные вещи, есть даже одна работа, где лицевая сторона Матисса, а с оборота — работа Клее».

Стоит отметить, что «Страсть к цвету» — это выставка-продажа. У всех оттисков есть международные сертификаты. Цены составляют от 180 тыс. руб. до нескольких миллионов рублей — как раз за «Балерин» 1925 года.