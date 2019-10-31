Искусственный интеллект для немолодого станка

Эволюция идей «Индустрии 4.0» продолжается, хотя в условиях низких мировых инвестиций возможности для стандартизации «цифровой промышленности» крупными поставщиками ограничены, показал мировой форум IOT Solutions в Барселоне. В цифровизации же уже существующих «старых» индустрий растут возможности средних компаний: одним из активных участников форума стала российская группа «Цифра», специализирующаяся на AI и промышленном IoT.

В Барселоне завершился крупнейший в мире форум по индустриальным цифровым решениям — промышленному «интернету вещей» (IoT), применению искусственного интеллекта (AI) в отраслях, big data в промышленности и т. п.— IOT Solutions World Congress (SWC). В 2019 году он очень отчетливо продемонстрировал особенности развития отрасли при переходе от экспериментального характера новых технологий к промышленному. Ускоренное технологическое развитие при относительно низком росте мирового ВВП и инвестиций в развитых экономиках открывает новые ниши не для крупнейших поставщиков, а для средних компаний.

Описанные ранее BCG (см. “Ъ” от 28 октября) и PwC в отчетах по цифровой индустрии риски применения промышленных цифровых решений без соответствующих управленческих изменений, а также проблемы гиперактивности крупных компаний в «платформенном» и «экосистемном» подходах к будущему бизнесу на IOT SWC оказались в центре обсуждения. Крупные поставщики решений (Microsoft, Dell, ABB, Sony, Amazon, Kaspersky), а также глобальные инфраструктурные игроки (Vodafone и Orange) представляли в Барселоне в основном именно такие решения — с акцентом на то, что их технологическое превосходство и огромные инвестиции в R&D в прошлые годы делают выгодным работу именно в «их» экосистемах и несут меньший риск распада — так, этому посвятил выступление на IOT Фил Скиннер из Vodafone.

Тем не менее ожидания «автоматического» и быстрого перехода промышленности в «Индустрию 4.0» последних пяти лет сейчас скорее пересматриваются. Промышленных стандартов для IoT, интерфейсов AI, телекоммуникационных решений оказалось меньше, чем предполагалось, хотя вопрос, появятся ли они, открыт — одним из партнеров форума в Барселоне является IIC, частный международный консорциум как раз по стандартизации промышленного IoT. Но уже достаточно очевидно, что инвестиционные возможности большинства экономик мира для перехода на полностью новые и сверхэффективные по производительности решения «Индустрии 4.0» ограничены даже в ЕС и США, а значительная часть промышленности (к тому же во многом локализованная вне этих стран) будет цифровизироваться скорее эволюционно, акцентируясь на управленческих и аналитических аспектах процесса.

Это, а также почти всеобщие сверхопасения за «цифровую безопасность» (одно из следствий широко распространенного тезиса об «информации как деньгах XXI века») и ограниченные возможности корпоративных разработок в сфере AI и IoT, как выяснилось, оставляют широкое поле для развития среднего в мировых масштабах бизнеса в этой сфере. Так, решения для управления инфраструктурой перекачки нефти на скважинах российской группы «Цифра» в Барселоне вошли в топ-10 наиболее важных, представленных на IOT. Группа специализируется на решениях IoT и AI для промышленности, оборот в 2018 году — 1,7 млрд руб. По словам директора по развитию компании Александра Владимирского, после первых лет развития она сосредоточилась на продуктах на стыке AI, машинного обучения и data science для машиностроения, горнодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности и нефтесервиса. Один из флагманских продуктов «Цифры», представленных в Барселоне, — система мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер / MDC», позволяющая собирать и анализировать данные уже существующего машиностроительного оборудования, станочных парков и металлургических производств: это эффективное решение по цифровизации «старых» производств в машиностроении, альтернатива которым — масштабные инвестиции в новое оборудование.

Ниша, открытая бизнесом «Цифры», на поверку оказывается в текущем сценарии развития индустрии очень большой: группа, по словам ее управляющего директора Павла Расторопшина, ориентируется на 40% международных заказов (компания работает в том числе в Индии, Финляндии, Франции) к 2021 году. Также на IoT представлены проекты СУЭК и транспортные решения в сфере безопасности Kaspersky — и в целом очень значительная часть идей, презентованных в Барселоне в 2019 году, являются «нишевыми» и разработаны средними компаниями-«единорогами». Паузы и сомнения промышленности в будущей траектории создания «Индустрии 4.0» открывают (как минимум на несколько лет) возможности альтернативам идеи «единого будущего» промышленной цифровизации в рамках глобальных альянсов сверхкрупных международных компаний. Потенциал этого рынка между тем, видимо, недооценен: относительно невысокие инвестиции в «эволюционную среднюю цифровизацию» дают без «платформенного» подхода и многих анонсированных дорогостоящих чудес «Индустрии 4.0» экономию на затратах в проценты и окупаются за месяцы.

Дмитрий Бутрин, Барселона