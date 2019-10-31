Аргентину возьмут на пробу

Падение спроса на изделия из драгметалла в России вынуждает ювелирные компании к активной экспансии за пределами страны. Так, петербургский ритейлер 585Gold планирует выйти на рынок Аргентины. Другая сеть — «Бронницкий ювелир» сообщает о сотрудничестве с Великобританией, Китаем и странами СНГ. Выход за пределы домашнего рынка обусловлен наличием стратегического партнера, считают эксперты.

Ювелирная сеть 585Gold изучает возможность выхода на рынок Аргентины. Это следует из информации, опубликованной на портале HeadHunter, где появились вакансии брокера по подбору объектов коммерческой недвижимости в Аргентине, координатора, владеющего испанским языком (он должен заняться сбором информации по определенным направлениям бизнеса в Латинской Америке), а также испаноговорящего переводчика для проектной работы в Буэнос-Айресе. В 585Gold не ответили на запрос “Ъ”.

Не исключено, что у ритейлера есть стратегический партнер в Аргентине, иначе с учетом территориальной удаленности нет смысла начинать зарубежную экспансию с этого рынка, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Вкусовые предпочтения и потребительская ментальность жителей Латинской Америки близки к российским, что может облегчить выход сети на этот рынок, полагает гендиректор «Гильдии ювелиров России» Эдуард Уткин.

По оценкам господина Бурмистрова, на этапе исследования рынка российскому ритейлеру потребуется до $100 тыс. (6,4 млн руб. по текущему курсу ЦБ). Нет экономического смысла открывать меньше 20 магазинов, добавляет эксперт. В таком случае потребуется от $3 млн до $5 млн.

Созданный в Санкт-Петербурге 585Gold через ООО «Голдиум» принадлежит Александру Смирнову. В сеть входит более 290 магазинов по всей стране. По оценкам «Infoline-Аналитики», выручка ритейлера в 2018 году составила почти 6,5 млрд руб. без НДС.

585Gold — не единственный ювелирный ритейлер, вынужденный искать покупателей за пределами страны, поясняет господин Уткин. «Сейчас российский рынок обмелел, спрос упал, потребители обеднели. В это же время сырье для производства подорожало — цены на драгметалл и камни котируются по доллару»,— продолжает он.

По данным Росстата, в 2018 году объем розничного ювелирного рынка в России составил 232,59 млрд руб. При этом если в 2014 году объем экспорта составил $784 млн, то в 2018-м — $84,66 млн. Такое резкое падение экспорта ювелирных изделий Эдуард Уткин объясняет отсутствием средств на продвижение продукции на внешних рынках.

О выходе на зарубежные рынки говорит и директор по маркетингу «Бронницкого ювелира» Наталья Шумилина, но компания заинтересована в первую очередь в партнерстве с коллегами из Китая. «Мы уже работаем с Казахстаном, Белоруссией, Молдавией, начали экспортировать продукцию в Великобританию. Также прорабатываем проект в Узбекистане»,— отмечает она. Развивать сеть в Латинской Америке на данный момент «Бронницкий ювелир» не планирует.

Никита Щуренков, Александра Мерцалова