ФАС обозначила контекст

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разъяснила, как будет применять решение пленума Верховного суда (ВС), касающегося нарушений при размещении рекламы в интернете. В апреле суд постановил, что использование наименований конкурентов в контекстной рекламе может быть признано недобросовестной конкуренцией. ФАС указала, что каждый случай необходимо рассматривать индивидуально, и тем самым дала позитивный сигнал рынку, считают юристы.

ФАС опубликовала 25 октября разъяснение «Об использовании средств индивидуализации в качестве ключевых слов» для своих территориальных подразделений. Служба ссылается на один из пунктов постановления пленума ВС от 23 апреля, который допускает признание недобросовестной конкуренцией использование компаниями в контекстной рекламе ключевых слов, тождественных или сходных до степени смешения со средством индивидуализации, принадлежащим другому лицу.

«Если компания рекламируется в поисковых сетях по запросам, которые совпадают с названиями конкурентов или слишком похожи на них, то это — недобросовестная конкуренция и за такое можно наказать»,— резюмировал ранее суть постановления юрист по интеллектуальной собственности Алексей Башук в статье для vc.ru. Он отмечал, что за это компания может получить штраф от 100 до 500 тыс. руб. по ст. 14.33 КоАП РФ, а по ст. 1515 ГК РФ за использование чужого товарного знака — от 10 тыс. до 5 млн руб.

Для выявления акта недобросовестной конкуренции необходимо наличие в действиях хозяйствующего субъекта всех признаков этого нарушения, в том числе направленность на «получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности» и причинение «указанными действиями убытков другому хозяйствующему субъекту-конкуренту», гласит разъяснение ФАС.

«Выход разъяснения не меняет подходов в регулировании»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства. В документе отдельно указано, что каждое заявление о подобном нарушении рассматривается ФАС индивидуально и действия ответчика квалифицируются в соответствии с собранными доказательствами, пояснил представитель службы. В «Яндексе», Mail.ru Group и Google не ответили на запрос “Ъ”.

Разъяснения ФАС представляются позитивными для рынка контекстной рекламы, уверена руководитель практики интеллектуального и информационного права юридической группы «Яковлев и партнеры» Анна Никитова. По ее словам, в тексте постановления пленума ВС формулировка «может быть признано» носит достаточно обобщенный характер и оставляет пространство для различных трактовок. «Разъяснения не содержат в себе прямых указаний и не проводят строгой грани между "можно" и "нельзя", но в совокупности дают понимание, что в каждом конкретном случае доказательства должны оцениваться в совокупности»,— полагает она. По мнению госпожи Никитовой, практика рассмотрения таких споров еще будет формироваться в дальнейшем, поскольку «конкуренция по своей природе изобретательна, а конкуренция в информационном пространстве — вдвойне».

Разъяснения ФАС выглядят логичными и не противоречащими постановлению пленума ВС, подтверждает руководитель практики «Интеллектуальная собственность» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев. По его словам, ФАС разъяснила, что когда при поиске товара одного магазина выдается ссылка на товар другого, то недобросовестной конкуренции в этом нет, если потребитель понимает, что речь идет о магазине конкурента. «Даже если при этом использовались средства индивидуализации — наименование или товарный знак конкурента — в качестве ключевых слов по контекстной рекламе. Главное, не допустить некорректного сравнения или других нарушений»,— заключает эксперт.

Дмитрий Шестоперов, арбитражная группа