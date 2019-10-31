Уральцы зачастили в интернет-магазины

Оборот онлайн-торговли на Урале за год вырос на 50% с сентября прошлого года, отмечают участники рынка. По их данным, клиенты все чаще готовы приобретать в интернете товары повседневного спроса, а количество предоплаченных заказов выросло на 35%. Эксперт отмечает, что сейчас все виды ритейла заняты поиском удобного формата работы с покупателем, и переход ряда компаний в интернет — один из таких путей.



Рост оборотов онлайн-торговли в УрФО на 50% зафиксировали аналитики группы компаний «Яндекс.Маркет» совместно с исследовательским агентством GfKRus по данным на сентябрь 2019 года. По их данным, из 1,5 трлн посещений онлайн-магазинов в России 9% приходится на Урал. Рост числа посещений составил 24%. Аналитики связывают это с ростом частоты покупок в интернете.

Рост показателей подтверждают и другие участники рынка. По результатам девяти месяцев 2019 года оборот Wildberries в регионе вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Екатеринбурге продажи увеличились на 62%. В компании Ozon за 10 месяцев 2019 года оборот от продаж в УрФО вырос в два раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

По количеству проданных единиц товаров Ozon лидируют детские товары, продукты питания, а также категории красоты и здоровья и товаров для дома. На Wildberries чаще заказывают одежду, обувь и аксессуары, бьюти-товары, товары для дома и дачи, детские товары и электронику. Среди наиболее популярных категорий товаров «Яндекс.Маркета» одежда (68%), телефоны (68%), игрушки и товары для хобби (59%).

«Рост популярности продуктов питания и товаров повседневного спроса говорит о тенденции перетока основных покупок в онлайн, что подтверждается и растущей частотностью заказов — клиенты из Екатеринбурга сейчас покупают в Ozon один-два раза в месяц, а в их заказ входят до четырех категорий товаров. Средний чек в 2019 году вырос на 15%»,— отметили в компании. По данным «Яндекс.Маркета», уже в 2018 году почти 23% онлайн-покупателей Екатеринбурга считали, что любые товары подходят для покупки в интернете, сейчас таких респондентов 32%.

Рост доверия к онлайн-магазинам влечет за собой изменения в платежном поведении пользователей, отмечают участники рынка. По данным Ozon, количество предоплаченных заказов в Екатеринбурге выросло на 35% по сравнению с прошлым годом и достигло 80%. «Жители Екатеринбурга все больше доверяют интернет-магазинам. Они готовы оплачивать заказы картой, в том числе вносить предоплату»,— соглашается руководитель службы аналитики группы компаний «Яндекс.Маркет» Владислав Исмагилов. Почти 70% екатеринбуржцев в 2019 году оплачивали покупку на «Яндекс.Маркете» картой — в момент оформления заказа (38%) или при получении (29%). У Wildberries около 71% покупателей используют наличные.

По данным «Яндекс.Маркета», самовывозом из пункта выдачи заказов пользовались почти 70% онлайн-покупателей Екатеринбурга, постаматами — 30% (на 13% больше, чем в прошлом году). Половина покупателей пользовалась услугами курьера, 35% получали заказ в отделении Почты России. В пресс-службе Wildberries отметили, что пунктами выдачи заказов пользуются 91% покупателей. «Это позволяет не тратить время на ожидание курьера»,— подчеркнули в компании.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отмечает, что сейчас все виды ритейла заняты поиском удобного формата работы с покупателем, и переход ряда компаний в интернет — один из таких путей. «Несмотря на эту тенденцию, ритейл в оффлайне безусловно выживет, однако у него будет другая жизнь из-за трансформаций, которые происходят уже сейчас»,— полагает он. В качестве примера он приводит компанию «М.Видео», которая «неплохо себя чувствует в онлайне». Такую трансформацию начинают чувствовать игроки продуктового ритейла. При этом у крупных игроков есть эксперименты по обратному переходу — из онлайна в оффлайн, например, Amazon Books, Lamoda, отмечает господин Иванов.

Анна Лапина

Дарья Соколова