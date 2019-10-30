В Москве задержали директора Физического института РАН Николая Колачевского

В Москве по подозрению в хищении задержан директор Физического института им. П. Н. Лебедева РАН Николай Колачевский, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. О какой сумме похищенного идет речь, не сообщается. Близкий к ФСБ источник РБК рассказал, что следственные действия связаны с завышением цен по государственным контрактам. «В обысках участвуют сотрудники службы экономической безопасности ФСБ», — отметил он.

Помощница господина Колачевского Наталья Тарасенко сообщила «Московскому комсомольцу», что силовики пришли в его кабинет около 16:00 и потребовали проехать с ними в его квартиру для обыска. Также обыски прошли в бухгалтерии и в договорном отделе института.