Приватизация под крылом

Власти Свердловской области вновь планируют выставить на продажу 100% акций птицефабрики «Рефтинская». Областное правительство включило этот пункт в программу управления госимуществом на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Стоимость пока неизвестна. Депутаты регионального парламента полагают, что включение актива в список на продажу является формальностью и необходимо при формировании областного бюджета. Хотя, по мнению участников рынка и экспертов, для предприятиябыло бы лучше, если бы оно стало частным.



Решение о приватизации ОАО «Птицефабрика “Рефтинская”» было принято на заседании правительства Свердловской области в среду, 30 октября. Продажа 100% акций птицефабрики запланирована на 2020 год. Стоимость пока неизвестна.Заместитель губернатора Сергей Зырянов на заседании лишь отметил, что регион планирует получить 3 млрд руб. от продажи птицефабрик «Рефтинская» и «Свердловская» (она будет присоединена к «Первоуральской»). Как пояснили в департаменте информационной политики региона, цена «Рефтинской» будет определена на основании отчета об оценке актива.

Птицефабрика «Рефтинская» основана в 1981 году, занимается разведением сельскохозяйственной птицы. В нее входят: инкубатор мощностью 44 млн яиц в год, цех бройлеров, цех реммолодняка и цех переработки. В настоящее время 53% производимой продукции составляет мясо бройлера, 47% — это продукция глубокой переработки. Объем производства оценивается в среднем в 70 тыс. т продукции в год, 4,5 млн племенных яиц и более 30 млн бройлеров в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка предприятия составила 5,8 млрд руб., чистая прибыль — более 40,5 млн руб. Кредиторская задолженность оценивалась в 1,1 млрд руб.

Региональные власти не в первый раз вносят «Рефтинскую» в план приватизации. В последний раз ее планировали продать в 2019 году за 1,5 млрд руб. Но торги так и не были организованы. В прошлые годы птицефабрику пытались выставить на продажу за 700 млн руб., но областные депутаты указали, что цена занижена.

Депутаты уверены, что включение птицефабрики в программу управления госимуществом — «бухгалтерская уловка». «Никто на самом деле не собирается ее продавать. Это механизм, который служит для выравнивания бюджета, а не для реальной продажи»,— пояснил член комитета регионального парламента по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Вячеслав Вегнер. По его мнению, реальная стоимость предприятия не менее 2,5 млрд руб. «У нас государственное имущество не переоценено. В собственность птицефабрики входят пакеты акций других предприятий. Например, “Рефтинская” является собственником 7% акций Богдановичского комбикормового завода»,— добавил господин Вегнер.

Гендиректор птицефабрики Александр Засыпкин объяснил заявление о продаже акций предприятия технической процедурой при формировании бюджета на 2020 год. «Третий год руковожу фабрикой, третий год повторяется одна и та же история. Когда идет формирование бюджета, появляются финансовые дыры. Их всегда закрывают планируемой реализацией пакета акций госпредприятий, чтобы не было дефицита»,— утверждает он. По словам господина Засыпкина, птицефабрика работает стабильно и спокойно.

Гендиректор холдинга «Равис» Андрей Косилов назвал птицефабрику «Рефтинская» «великолепным активом» с «колоссальным потенциалом, профессиональным коллективом и большим будущим». Однако от комментариев по ее покупке воздержался. По его словам, 1,5 млрд руб., за которые хотели продать предприятие в этом году,— это «серьезные деньги, но не та цена, которая может спугнуть хорошего инвестора». Ранее господин Косилов инвестировал 1 млрд руб. в обанкротившуюся птицефабрику «Среднеуральская».

Эксперты утверждают, что птицефабрика «Рефтинская» обладает хорошо выстроенной логистикой, оснащена современным оборудованием зарубежного производства и имеет качественно налаженные производственные процессы. «Это позволит минимизировать потери от покупки за короткое время»,— считает партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев. Единственной проблемой актива, по его мнению, является система менеджмента. «Находясь в областной собственности, птицефабрика проигрывает конкурентам по уровню эффективности, так как решения принимаются не так быстро, как необходимо с точки зрения бизнеса»,— уверен господин Шеховцев. По его мнению, в случае приобретения птицефабрики новым собственником из другого региона, это позволит ему зайти на рынок мяса птицы на Урале.

Анастасия Реутова