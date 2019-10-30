Власти Петербурга расторгли контракты с 24 подрядчиками АИП

Смольный в текущем году расторг контракты с 24 подрядными организациями, которые выполняли строительно-монтажные работы в рамках адресной инвестиционной программы ( АИП). Об этом сообщает ТАСС .

По словам губернатора города Александра Беглова, сумма расторгнутых контрактов с 20 компаниями составила 8,5 млрд руб.

Напомним, что на днях власти Петербурга заявили о расторжении контрактов на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов на юго-западе Петербурга с одной из крупнейших строительных компаний на рынке Северо-Запада — ЗАО «Пилон».