Неисполнительное производство

В Омске начался суд над бывшим руководителем реги­онального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Владимиром Витруком. Следственным комитетом он обвиняется в должностных и коррупционных преступлениях, в одном из эпизодов речь идет об игнорировании исполнительных производств в интересах компании Нателы Полежаевой — бывшей снохи экс-губернатора Омской области Леонида Полежаева. В судебном процессе господин Витрук заявил о своей полной невиновности.



В Омске в среду состоялось первое судебное заседание по делу экс-начальника областного УФССП Владимира Витрука. Оно было возбуждено по материалам ФСБ и содержит три эпизода. Согласно оглашенному обвинительному заключению, в августе 2018 года главный судебный пристав региона получил через посредника взятку в размере 300 тыс. руб. за решение вопроса о возвращении должнику ранее изъятого автомобиля Toyota Land Cruiser.

Кроме того, указывается в деле, с 2016 по 2018 год Владимир Витрук из карьерных соображений принял на работу трех спортсменов, которые выступали за честь управления на ведомственных соревнованиях, демонстрируя высокие достижения. Они представляли омское УФССП в состязаниях по борьбе, лыжным гонкам и стрельбе, а на работе не появлялись. Ведомству, по подсчетам правоохранителей, был причинен ущерб на сумму свыше 1,8 млн руб.

Кроме того, по версии следствия, начальник УФССП притормаживал исполнительные производства, открытые в отношении фирмы ООО «Центр реабилитации „Рассвет“» Нателы Полежаевой — бывшей снохи экс-главы Омской области Леонида Полежаева. Делал он это якобы для поддержания дружеских отношений с госпожой Полежаевой. Как указывается в материалах дела, глава УФССП давал подчиненным указания о затягивании сроков исполнительных производств, препятствовал аресту имущества ООО на сумму более 12 млн руб. Это привело к неисполнению целого ряда судебных решений, в том числе о выплате задолженности по зарплате. По словам старшего помощника руководителя управления Следственного комитета России по Омской области Ларисы Болдиновой, главному приставу региона предъявили обвинение в крупной взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ), превышении полномочий и злоупотреблении ими (ст. 286 и 285 УК РФ).

Полгода, с ноября 2018-го по апрель 2019 года, Владимир Витрук провел в СИЗО. Затем его перевели под домашний арест. Однако из-за нарушений его условий (он пользовался мобильным телефоном и удалился от дома больше чем на 1 км) подследственного вернули в тюрьму. Сейчас экс-глава УФССП находится под подпиской о невыезде. В начале октября прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в суд.

В первый день процесса Владимир Витрук заявил, что не признает себя виновным. «Свою вину не признаю»,— сказал он, выслушав речь прокурора. Как рассказал „Ъ“ официальный представитель прокуратуры Омской области Дмитрий Павленко, суд установил следующий порядок исследования доказательств: сначала будут изучены письменные материалы дела, затем суд выслушает свидетелей обвинения и защиты. Завершится судебное следствие допросом подсудимого.

Константин Воронов