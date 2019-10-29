Чистая прибыль «Магнита» сократилась на 57,3%

По итогам третьего квартала 2019 года общая выручка торговой сети «Магнит» выросла на 10,5% и составила 342,6 млрд руб. Чистая розничная выручка ритейлера за этот же период увеличилась на 9,1% и составила 333 млрд руб., говорится в официальном сообщении компании. Чистая прибыль общества при этом сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 57,3% и составила 3,3 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли снизилась на 151 базовых пункта до 0,9%.

В «Магните» сообщают, что оптовые продажи торговой сети в третьем квартале текущего года выросли на 97,8% и составили 9,6 млрд руб. Это произошло преимущественно за счет дистрибуции фармацевтических товаров. Сопоставимые продажи на фоне роста среднего чека на 2,8% и снижения трафика на 3,4% сократились на 0,7%.

За третий квартал компания открыла 613 магазинов. Это 276 магазинов формата «у дома», один супермаркет и 336 магазинов дрогери. Общее количество магазинов сети по состоянию на 30 сентября составило 20 497. Торговая площадь компании увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,2% или на 207 тыс. кв. м. Кроме того, «Магнит» выполнил редизайн 424 магазинов «у дома» и 214 магазинов дрогери. Таким образом, по состоянию на 30 сентября этого года доля новых магазинов и магазинов, прошедших редизайн, выросла до 67% и 48% соответственно.

Валовая прибыль ритейлера за третий квартал составила 76,6 млрд руб., валовая маржа - 22,4%. Влияние распродажи товарных запасов, проводимой в июле-августе, на валовую рентабельность составило 144 базовых пункта. Скорректированный на разовый фактор распродаж, показатель валовой маржи составил 23,8%, что на 31 базового пункта выше аналогичного периода прошлого года благодаря улучшению коммерческих условий.

Показатель EBITDA составил 19,8 млрд руб. Маржа EBITDA сократилась на 124 базовых пункта год-к-году до 5,8% в связи с распродажей ассортимента пассивной матрицы, начислением резервов по долгосрочной программе мотивации и ростом операционных расходов. Влияние этих факторов было частично компенсировано улучшением коммерческих условий.

По словам гендиректора «Магнита» Яна Дюннинга, форматы магазинов «у дома» и дрогери продолжают показывать позитивную динамику сопоставимых продаж. Трафик покупателей пока остается в отрицательной зоне, но показывает повышательный тренд, а средний чек продолжает улучшаться. «В третьем квартале мы приняли стратегически важное решение распродать более половины запасов пассивной матрицы, что разово негативно отразилось на рентабельности по EBITDA и сопоставимых продажах, но открыло путь на полки новому ассортименту», - заявил господин Дюннинг.

Дмитрий Михеенко