Минпросвещения предложило удвоить выплаты уезжающим на Дальний Восток учителям

Министерство просвещения России предложило вдвое (до 2 млн руб.) увеличить выплаты участникам программы «Земский учитель», переезжающим на работу в малые населенные пункты Дальневосточного федерального округа (ДФО).

«Повышение коэффициента опирается на особые климатические и иные условия работы в сельской местности Дальнего Востока»,— цитирует RNS сообщение пресс-службы министерства.

Программа «Земский учитель» начнет работу в 2020 году, с идеей ее запуска по аналогии с программой «Земский доктор» в феврале выступил президент РФ Владимир Путин. Программа предусматривает выделение денег из федерального бюджета регионам на выплату подъемных переехавшим в глубинку школьным педагогам. Размер подъемных предлагается установить в размере 1 млн руб., эту сумму можно потратить на жилье, погашение ипотечного кредита или оплату стажировок.