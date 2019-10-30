По итогам 2019 года госдолг Краснодарского края сократится на 40 млрд рублей

Объем государственного долга Краснодарского края по итогам 2019 года сократится на 40 млрд руб. и составит около 100 млрд руб. Долговая нагрузка на краевую казну снизится до 50%, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на очередном заседании краевого парламента.

По словам главы региона, снижение долговой нагрузки обусловлено развитием реального сектора экономики и увеличением доходной части регионального бюджета. Пять лет назад объем государственного долга Краснодарского края составлял 145 млрд руб., а долговая нагрузка превышала 98%. В ближайшее время этот показатель не должен превышать 50%.

В сентябре текущего года, как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, госдолг Краснодарского края составлял 110,6 млрд руб. Согласно документам краевого министерства финансов, ценные бумаги из этой суммы составляли 20 млрд руб., банковские кредиты – 25 млрд руб., бюджетные кредиты – 59,7 млрд руб., государственные гарантии края – 5,9 млрд руб.

Дмитрий Михеенко