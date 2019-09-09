Государственный долг Краснодарского края остался на уровне 110,6 млрд рублей

Госдолг Краснодарского края не изменился с показателей июля 2019 года и составляет 110,6 млрд руб. Согласно документам краевого министерства финансов, ценные бумаги составляют 20 млрд руб., банковские кредиты – 25 млрд руб., бюджетные кредиты – 59,7 млрд руб., государственные гарантии Краснодарского края – 5,9 млрд руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 30 августа власти Анапы полностью погасили остаток муниципального долга в размере 43,5 млн руб.

В то же время по итогам текущего года выплата по облигациям Краснодарского края, размещенным на Московской бирже в июне 2018 года, составит 760,8 млн руб. Всего регион разместил ценные бумаги на сумму около 10 млрд руб.

Дмитрий Михеенко