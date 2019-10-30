WhatsApp обвинил израильскую NSO Group в слежке за пользователями

Вчера компания WhatsApp и владеющая ею Facebook подали в суд штата Калифорния иск к израильской высокотехнологичной компании NSO Group и владеющей ею Q Cyber Technologies. Мессенджер обвиняет израильскую фирму в хакерской атаке против примерно 1,4 тыс. пользователей с целью слежки за ними и получения доступа к переписке.

WhatsApp считает, что целью атаки стали правозащитники, адвокаты и оппозиционные деятели из нескольких стран, в том числе Мексики, Бахрейна и ОАЭ. Кроме того, в иске говорится, что среди клиентов NSO Group есть государственные структуры из Бахрейна, Мексики и ОАЭ. В этой связи некоторые СМИ ранее предположили, что NSO Group могла действовать по заказу властей ряда стран, которые таким образом пытались следить за правозащитниками и оппозиционерами.

В своем иске WhatsApp и Facebook просят суд признать ответчиков виновными в нарушении американского закона «О компьютерном мошенничестве и злоупотреблении», запретить им работать с любыми платформами WhatsApp и Facebook, а также вынести наказание, включая возможную выплату компенсации, предусмотренное за нарушение данного закона. Сумма требуемой компенсации в иске не сообщается.

Евгений Хвостик