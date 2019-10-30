«Кедентранссервис» готовится к продаже

Совет директоров «Трансконтейнера» одобрил предварительные условия продажи «Кедентранссервиса», сообщил журналистам глава ОАО РЖД Олег Белозеров. Однако, по его словам, продажа никак не повлияет на цену «Трансконтейнера» в рамках аукциона по его приватизации, который намечен на 27 ноября.

В «Кедентранссервисе» «Трансконтейнер» владеет 50%, остальные 50% принадлежат «Железным дорогам Казахстана» («Казахстан темир жолы», КТЖ). Господин Белозеров не исключил, что продажа «Кедентранссервиса» может состояться до аукциона.

Как сообщал “Ъ” 10 октября, по предложению премьера Казахстана Аскара Мамина накануне аукциона «Трансконтейнера» возобновились переговоры о продаже КТЖ доли в «Кедентранссервисе». По информации “Ъ”, казахская сторона спешила завершить их до аукциона, чтобы избежать необходимости возобновлять их с новым частным инвестором. «Трансконтейнер» оценил долю минимум в $73 млн.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Трансконтейнер" отцепляет Казахстан».

Наталья Скорлыгина