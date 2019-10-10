Казахстан спешит забрать контейнеры

Власти Казахстана просят РФ оперативно продать казахстанским железным дорогам принадлежащие «Трансконтейнеру» 50% местного оператора «Кедентранссервис». По информации “Ъ”, доля оценивается примерно в $70 млн. Сделка может состояться до аукциона по продаже контрольного пакета самого «Трансконтейнера». Собеседники “Ъ” и эксперты считают, что Казахстан хочет избежать взаимодействия с будущим покупателем «Трансконтейнера», но удивляются, почему вопрос поднят так поздно, ведь актив уже учтен в оценке компании. Ее акции между тем продолжают рост, и на бирже цена контрольного превысила 60 млрд руб. при стартовой на аукционе в 36,16 млрд руб.

Как стало известно “Ъ”, «Трансконтейнер» может продать принадлежащие ему 50% в казахстанском операторе «Кедентранссервис» другому совладельцу актива — «Казахстан темир жолы» (КТЖ, железные дороги Казахстана). Об этом Дмитрия Медведева около месяца назад попросил премьер Казахстана Аскар Мамин, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ситуацией. Ведомствами и ОАО РЖД предложение было встречено с энтузиазмом, говорит он, и продажа может состояться еще до аукциона по контрольному пакету «Трансконтейнера», назначенного на 27 ноября.

Эпопея с «Кедентранссервисом» тянется с момента создания концепции Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК), единого оператора контейнерного транзита для Казахстана, Белоруссии и России. Сейчас он функционирует без активов в виде ОТЛК ЕРА, но изначально предполагалось, что все стороны внесут в ОТЛК свои контейнерные и терминальные активы. Россия внесла контрольный пакет «Трансконтейнера» и «РЖД Логистику», но остальные страны не последовали ее примеру.

Продажа «Трансконтейнером» акций «Кедентранссервиса» КТЖ должна была стать одним из этапов создания ОТЛК. Сделку одобрили в феврале 2015 года, однако тогдашний крупный акционер «Трансконтейнера» — группа «Сумма» не согласилась с этим решением, и сделка не прошла. Как рассказывали “Ъ” тогда источники, было опасение, что Казахстан решит не продвигать ОТЛК, а, консолидировав «Кедентранссервис», развивать его самостоятельно. Тогда стоимость актива оценивалась, по данным “Ъ”, в $60 млн, в 2011 году «Трансконтейнер» покупал 67% «Кедентранссервиса» за $69 млн (потом 17% выкупила КТЖ). По информации “Ъ”, сейчас обсуждается цена пакета примерно в $70 млн.

В аппарате вице-премьера Максима Акимова, КТЖ, ОАО РЖД, «Енисей Капитале» (подконтролен структурам Александра Абрамова и Романа Абрамовича, владеет 24,5% «Трансконтейнера»), ВТБ (владеет 24,8%) от комментариев отказались. В Минтрансе “Ъ” сообщили, что направили свою позицию в правительство для принятия дальнейших решений, но не пояснили, какова она.

Источники “Ъ” в отрасли подтверждают, что КТЖ имеет интерес к «Кедентранссервису». Один из них говорит, что казахстанская компания торопится успеть со сделкой до аукциона по «Трансконтейнеру». «Сейчас после очередного обновления команды в КТЖ у них резко вырос интерес к контейнерным перевозкам,— рассказал “Ъ” источник в железнодорожной отрасли Казахстана.— Поэтому логично, что такой интерес к активу существует». Более того, напоминает он, именно Аскар Мамин, который сейчас занимает пост премьера, в бытность главой КТЖ был инициатором возврата акций «Кедентранссервиса» в 2015 году. Еще один источник полагает, что КТЖ торопится, не желая потом поднимать этот вопрос с будущим покупателем контрольного пакета, которым точно будет не привычный партнер, ОАО РЖД.

«Трансконтейнер» покупал «Кедентранссервис» в рамках межгосударственных договоренностей как компания, подконтрольная государству, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. При продаже «Трансконтейнера» в частные руки, полагает он, Казахстан опасается остаться без всяких рычагов контроля над активом, поэтому хочет его консолидировать. Но странно, что продажа происходит в такие сжатые сроки, когда оценка «Трансконтейнера» для целей аукциона уже проведена, отмечает эксперт, и «Кедентранссервис» в ней учтен.

Стартовая цена 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера» установлена на уровне 36,16 млрд руб. При этом рыночные котировки «Трансконтейнера» с 2016 года выросли почти вчетверо, и сегодня при цене 8,7 тыс. руб. за акцию на Московской бирже дают биржевую стоимость пакета 60 млрд руб. даже без премии за контроль. Впрочем, оценка «Трансконтейнера» строилась на доходном методе, а от учета биржевой стоимости отказались из-за небольшого free float (менее 0,1%) и низкой интенсивности торгов.

Наталья Скорлыгина, Денис Скоробогатько; Александр Константинов, Нур-Султан