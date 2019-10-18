«Трансконтейнер» отцепляет Казахстан

«Трансконтейнер» готов продать 50% «Кедентранссервиса» (КДТС) железным дорогам Казахстана (КТЖ) — но не дешевле $73–80 млн и с обязательными договоренностями, позволяющими российской компании самой работать на рынке страны. К продаже российскую сторону подталкивает обесценение КДТС: КТЖ развивает собственный контейнерный бизнес в нарушение акционерного соглашения по КДТС. По мнению аналитиков, согласовать условия продажи до приватизационного аукциона по самому «Трансконтейнеру» в конце ноября вряд ли удастся.

«Трансконтейнер» рассматривает продажу 50% казахстанского оператора контейнерных терминалов и платформ «Кедентранссервис», которым он владеет на паритетных началах с железными дорогами Казахстана («Казахстан темир жолы», КТЖ). Это следует из документов компании, с которыми ознакомился “Ъ”. В «Трансконтейнере» комментариев “Ъ” не дали, в КТЖ не ответили.

В документах рассказывается о сложности текущего положения КДТС, несмотря на хорошие результаты первого полугодия: выручка — 20,1 млрд тенге ($51,6 млн), EBITDA — 5,3 млрд тенге ($13,6 млн), чистая прибыль — 3,2 млрд тенге ($8,2 млн).

Проблема в том, что КТЖ систематически нарушает акционерное соглашение по КДТС.

Так, КДТС должен быть единственным оператором перегрузочных мест на территории Казахстана, находящихся в собственности или вновь построенных «Трансконтейнером» или КТЖ. Однако КТЖ построила и самостоятельно эксплуатирует сухой порт на станции Алтынколь (KTZE-Khorgos Gateway, перерабатывает 77% контейнеропотока на станции) и переориентировала потоки контейнерных поездов со станции Достык, где доля КДТС составляла почти 100%, на Алтынколь, где у компании лишь 9%. В результате доля КДТС на рынке в 2018 году сократилась на 10% относительно 2017 года.

Также акционеры условились, что КДТС будет единственным оператором платформ, но подконтрольный КТЖ KTZ Express самостоятельно оперирует 1,6 тыс. 80-футовых платформ на самом доходном направлении Китай—ЕС, предоставляя их под перевозки Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК). Доступ КДТС к этому направлению искусственно ограничивается путем недопуска 40- и 60-футовых платформ, отмечается в документе, а ставка аренды на вагоны КТЖ для КДТС выросла за полтора года на 200%. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, рассказывает, что нарушения акционерного соглашения со стороны КТЖ начались почти сразу после его подписания, но в силу политического курса и намерения развивать ОТЛК как совместный актив ОАО РЖД в эту ситуацию не вмешивалось. Изначально планировалось, что в ОТЛК будут внесены контейнерные активы РФ, Белоруссии и Казахстана, но от этой концепции позднее отказались.

Как сообщал “Ъ”, разговоры о продаже российской доли КДТС возобновились в прошлом месяце, когда об этом правительство РФ попросил премьер Казахстана Аскар Мамин. Источники “Ъ” сообщали, что продажа может состояться до аукциона по приватизации самого «Трансконтейнера», намеченного на 27 ноября (см. “Ъ” от 10 октября). Собеседники “Ъ” предполагали, что за этой идеей стоит желание Казахстана избежать взаимодействия по этому активу с новым собственником — представителем частного сектора, которого ни к чему не обязывают политические договоренности Москвы с Нур-Султаном.

Сейчас, сообщается в документе, рассматривается два сценария: «Трансконтейнер» либо сохраняет участие в КДТС, и тогда потребуется подписание нового соглашения с КТЖ, детализирующего все нюансы, либо продает свою долю. Минимальной возможной ценой продажи, которая позволяет «почти полностью вернуть» средства, потраченные на обслуживание долга, «Трансконтейнер» считает $73 млн, а для доходности хотя бы в 1% необходимы еще $7,1 млн. При этом в случае продажи сторонам все равно придется заключать соглашение, которое будет регламентировать присутствие «Трансконтейнера» на рынке Казахстана: право работать в качестве самостоятельного оператора и экспедитора, прямые расчеты с КТЖ, недискриминационный доступ к инфраструктуре, уравнивание ставок с KTZ Express и так далее.

«Похоже, с этим будет разбираться уже новый собственник "Трансконтейнера",— полагает глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.— С одной стороны, логика формирования цены понятна, с другой стороны, КТЖ уже сместила центр прибыли, развила свой собственный бизнес, и острой необходимости выкупать актив по этой цене у нее нет». По всей видимости, сделке должен предшествовать долгий переговорный процесс, говорит эксперт, а времени до аукциона уже не остается.

Наталья Скорлыгина