На завершение проблемных жилых объектов на Кубани выделят 5 млрд рублей

Из бюджета Краснодарского края выделит региональному Фонду защиты прав участников долевого строительства 1 млрд руб. из регионального бюджета. Это поможет в дальнейшем привлечь еще 4 млрд рублей из федеральной казны, сообщил на очередном пленарном заседании ЗСК губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Выделенные средства позволят в 2020 году приступить к завершению строительства 11 проблемных объектов с обманутыми дольщиками в регионе. По информации первого вице-губернатора края Андрея Алексеенко, на сегодняшний день в Фонде защиты прав дольщиков рассматривается реестр из 64 непривлекательных для инвесторов жилых комплексов, которые необходимо завершить. На первом этапе решается вопрос о достройке 11 объектов, состоящих из 26 литер общей площадью более 450 тыс. кв. м в Краснодаре, Тимашевском и Туапсинском районах.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, унитарная некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Краснодарском крае» начала действовать в регионе 24 октября этого года.

Дмитрий Михеенко