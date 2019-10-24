В Краснодарском крае создали Фонд защиты прав участников долевого строительства

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондретьев пописал постановление о создании унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Краснодарском крае». Соответствующий документ опубликован на официальном сайте региональной администрации.

Фонд создается в целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед дольщиками путем передачи организации имущества (в том числе имущественных прав) и обязательств строительных компаний для завершения возведения многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества. Речь также идет о завершении строительства объектов инженернотехнической инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной инфраструктуры и объектов капитального строительства, обеспечивающих технологическое присоединение объектов к сетям для их последующей безвозмездной передачи в государственную или муниципальную собственность.

Финансирование мероприятий по урегулированию обязательств застройщика и финансирование деятельности Фонда будут осуществляться за счет средств федерального и краевого бюджетов, а также средств, предоставляемых публично-правовой компанией. Финансирование текущей деятельности Фонда будет осуществляться за счет средств краевого бюджета.

Постановление вступает в силу 24 октября.

Дмитрий Михеенко