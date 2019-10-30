Главу МВД просят проверить на профпригодность испугавшихся упавшей бутылки полицейских

Председатель общественной организации «Открытая Россия» Анастасия Буракова попросила главу МВД Владимира Колокольцева проверить на профпригодность полицейских, которые являются потерпевшими по делу Самариддина Раджабова. Во время несогласованной акции 27 июля господин Раджабов бросил полупустую пластиковую бутылку в сторону правоохранителей. Согласно фабуле обвинения, звук падения тары трое полицейских «восприняли как реальную угрозу применения к ним насилия».

По мнению главы «Открытой России», реакция полицейских может говорить об их эмоциональной неустойчивости. «Обратилась к министру МВД Владимиру Колокольцеву: такие ранимые и психологически неустойчивые люди, как Линник Д. А., Комбаров А. А и Внуков А. Ю., не должны служить в правоохранительных органах. Ведь если их так пугает звук падения пустой пластиковой бутылки, что же будет, если эти товарищи услышат выстрел или увидят вооруженного бандита?» — написала госпожа Буракова в Facebook.

По ее словам, полицейские либо профнепригодны, либо дают ложные показания. Предъявлять обвинения без решения суда, однако, нельзя. «Значит, остается один вариант — уволить за служебное несоответствие»,— считает глава «Открытой России».

Напомним, против Самариддина Раджабова завели уголовное дело о применении насилия против представителя власти, после обвинение заменили на угрозу применения насилия (ст. 318 УК РФ). В конце сентября ему продлили арест до 27 декабря, как и еще одному фигуранту «московского дела» — Егору Жукову.

Подробности — в материале “Ъ” «Статьи разные, дело — общее».

Подробнее об изменениях в деле Самариддина Раджабова читайте в публикации “Ъ” «СКР наступил на горлышко собственному обвинению».