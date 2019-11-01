Сегодня исполняется 62 года предпринимателю, основателю премии Кандинского и международного культурного фонда Breus Foundation Шалве Бреусу

Его поздравляет глава Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова:

— Дорогой Шалва Петрович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Людей, которые с такой честью и доблестью, как Вы, идут по жизни — семейной, социальной, в бизнесе и искусстве,— мало. Все, что Вы делаете, масштабно, фундаментально и элегантно. Как директор музея, я прежде всего восхищаюсь Вашим художественным собранием, которое растет и развивается на уровне самых высоких мировых музейных стандартов. Основанная Вами премия Кандинского — важнейший вклад в развитие отечественного искусства и науки об искусстве. Серьезные искусствоведческие исследования, поддержанные Вами, и книги, выпущенные Вашим фондом, становятся тем, на чем растет новое поколение исследователей искусства. В Вашей семье недавно появилось пополнение, и это повод поздравить Вас дважды. Здоровья, удачи, пусть планов будет громадье, уверена, все они воплотятся в реальность.

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