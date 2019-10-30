В Уфе опрокинулся пассажирский автобус

В Уфе на проспекте Октября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадали два пассажира. Микроавтобус Fiat Ducato под управлением 40-летнего уфимца, следовавший по маршруту №233, столкнулся с автомобилем Lada Granta, за рулем которого находился 33-летний уфимец. В результате Fiat опрокинулся на бок. В этот момент в салоне находились пятеро пассажиров. В результате аварии в больницу для осмотра доставлены 34-летняя женщина и 19-летний молодой человек.

Согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок, маршрут №233 обслуживает ООО «Компания Уфа-лайн», принадлежащая Ильшату Хайруллину.

Влада Шипилова