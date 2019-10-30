«Норманн ЛО» признали банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банкротом ООО «Норманн ЛО» и открыл в его отношении конкурсное производство. Об этом "Ъ-СПб" сообщили дольщики ГК «Норманн». Информацию подтвердили в Госстройнадзоре Ленобласти. Теперь несостоятельными признаны все застройщики группы, отвечающие за жилищные проекты в регионе.

«Норманн ЛО» является застройщиком ЖК «Яркий» в Янино и ЖК «Десяткино 2.0» в Мурино, квартиры в которых купили почти 2,5 тыс человек. Помимо этих жилых комплексов, ГК «Норманн» сорвала сроки сдачи еще двух в области: ЖК «Морошкино» (застройщик «Норманн-Запад») и второй очереди ЖК «Десяткино» («Норманн»).

Банкротный иск к ООО «Норманн ЛО» был подан в конце 2017 года. В апреле 2019 года суд застройщик был признал банкротом и в его отношении было открыто конкурсное производство, однако в июле суд кассационной инстанции отменил это решение.

Летом генеральный директор ГК «Норманн» Владимир Смирнов, подозреваемый в мошенническом хищении средств дольщиков на сумму не менее 1,4 млрд рублей, был отправлен в следственный изолятор. Весной ему уже предъявили аналогичное обвинение, в общей сложности ему вменяют ущерб в размере 3,2 млрд рублей.

Ольга Кантемирова