«На Заречной» не нашли денег дольщиков

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест генерального директора ГК «Норманн» Владимира Смирнова, подозреваемого в мошенническом хищении средств дольщиков ЖК «На Заречной» в Петербурге на сумму не менее 1,4 млрд руб. Весной Владимиру Смирнову уже предъявили аналогичное обвинение, в общей сложности ему вменяют ущерб в размере 3,2 млрд руб.

На заседание по избранию меры пресечения Владимиру Смирнову пришли несколько десятков дольщиков. «Он же не думает, как мы живем все эти годы. Моя мама до сдачи дома не дожила» — такими фразами провожали они главу холдинга в коридоре суда. Адвокат Владимира Смирнова сначала просила суд продлить срок задержания бизнесмена на 72 часа, однако затем подала ходатайство об избрании ему меры в виде домашнего ареста, который он мог бы отбывать в квартире одной из своих дочерей на Заречной улице.

Между тем, обосновывая необходимость содержания Владимира Смирнова под стражей, следователь отметила большой общественный резонанс вокруг дела. Напомним, что главу холдинга задержали через несколько дней после объявления дольщиками голодовки, вечером 29 июля. Владимир Смирнов заявил, что его увели с заседания в городской прокуратуре. Голодающие говорили, что решили пойти на крайние меры из-за того, что Владимир Смирнов якобы не подписывает документы, позволяющие новым инвесторам выйти на стройплощадку.

Следователь также сообщила, что обвинение строителю будет предъявлено в ближайшее время. Судьба денег, которые Владимир Смирнов якобы похитил, пока неизвестна.

Сам Владимир Смирнов в суде заявил, что не согласен с тем, как следствие оценило объем затрат, уточнив, что «шумиха» и аресты мешают ему работать. «Сложно найти инвесторов, которые не боятся рисков, связанных с "Норманном". У нас арестованы счета, ведутся процедуры банкротств, на главу уголовное дело заведено»,— сказал он. В итоге суд посчитал доводы следствия обоснованными и отправил главу холдинга в следственный изолятор до 28 сентября. Решение судьи дольщики встретили громкими аплодисментами.

По версии следствия, с января 2015 года по декабрь 2017 года Владимир Смирнов и неустановленные лица из числа руководителей НОА «ИСТ Норманн» ввели в заблуждение 774 дольщика при строительстве жилого комплекса «На Заречной», расположенного в поселке Парголово на севере Петербурга. Его должны были сдать еще в 2016 году. По подсчетам следствия, из привлеченных средств на общую сумму 1,489 млрд руб. на строительство Владимир Смирнов потратил лишь 80 млн руб., причинив, таким образом, материальный ущерб почти на 1,5 млрд руб.

ГК «Норманн» сорвала сроки сдачи в нескольких жилых комплексах в Петербурге и Ленобласти, ко всем юридическим лицам, курирующим строительство этих объектов, как следует из картотеки арбитражных дел, поданы иски о банкротстве. Некоторые из них уже признаны банкротами, в их отношении открыто конкурсное производство. Глава ГК «Норманн» неоднократно заявлял, что выступает против банкротства компаний холдинга. Недавно он заверял “Ъ”, что достроит «все свои жилые комплексы». Начиная с прошлого года Владимир Смирнов периодически предлагает властям Петербурга и Ленобласти новые схемы завершения работ на объектах, однако пока они не заработали. На прошлой неделе на встрече с дольщиками ЖК «Десяткино 2.0», который также строит «Норманн», губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что Владимир Смирнов ведет себя неадекватно. По словам главы региона, строитель подрался с потенциальным инвестором на глазах у председателя Госстройнадзора Ленобласти Дениса Горбунова, к которому пришел обсудить завершение строительства своих долгостроев. Встречи же с дольщиками, по словам последних, Владимир Смирнов часто игнорирует.

Напомним, весной этого года Владимиру Смирнову предъявили обвинение в мошенническом хищении 1,8 млрд руб. средств 1,5 тыс. дольщиков ЖК «Десяткино 2.0» и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Таким образом, на данный момент ему инкриминируется хищение в общей сложности не менее 3,2 млрд руб., а пострадавшими от его деятельности, по версии следствия, являются более 2 тыс. человек.

Марина Царева, Ольга Кантемирова, Санкт-Петербург