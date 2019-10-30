Акция памяти жертв репрессий «Колокол памяти» проходит в Москве и других городах

В Москве началась общественная акция «Колокол памяти» в День памяти жертв политических репрессий сегодня, 30 октября. Мероприятие проходит у мемориала «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова. По информации организаторов, аналогичные мероприятия проходят в Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Иркутской, Свердловской, Магаданской областях, а также в Краснодарском крае, Коми и Чечне.

Участники могут ударить в символический колокол — по рельсу из Соловецких островов, висящему на цепях. «Это рельса, по которой советские заключенные перевозили торф. И ударим мы металлической балкой, которая привезена с колымских лагерей»,— сказал один из организаторов на открытии мероприятия (цитата «РИА Новости»). Акция продлится до 22:00.

Традиция проводить «Колокол памяти» появилась в прошлом году. Организаторы тогда на мероприятии говорили, что считают необходимым осудить Иосифа Сталина, и предлагали запретить книги, оправдывающие его действия.

Подробнее об акции 2018 года — в материале “Ъ” «"Колоколом памяти" стал лагерный рельс».