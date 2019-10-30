В краснодарском ЖК «Георгиевский» нет тепла и горячей воды

Депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Светлана Бессараб направила обращение в краевую прокуратуру и мэрию кубанской столицы по поводу ситуации с краснодарским жилым комплексом «Георгиевский», где жители с августа этого года проживают без горячей воды. Тепло в ЖК также до сих пор не поступает.

Как отмечается в заявлении, без коммунальных ресурсов оказались жители более 4 тыс. квартир (более 10 тыс. человек) в «Георгиевском», находящемся по улице Покрышкина. Причина кроется в том, что котельная жилого комплекса – «Теплоэнергетик» задолжала «Газпром межрегионгаз Краснодар» более 35 млн руб. Уточняется, что она принадлежит частному лицу, который скончался, а его наследники же не хотят заниматься решением проблем.

Жительница ЖК «Георгиевский» Ольга Ругина рассказаза, что начиная с 2015 года тепло в дома поступает только после многочисленных обращений жильцов в различные инстанции. Кроме того, по ее словам, лишь короткий отопительный сезон в ЖК подавали горячую воду. Жители не понимают, откуда у них вырос многомиллионный долг перед поставщиками, несмотря на то, что платежки по коммунальным ресурсам они оплачивают исправно.

Дмитрий Михеенко