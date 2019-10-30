В Татарстане меньше половины дорог соответствует нормам

В Татарстане доля автодорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года, составила 46,4%. По этому показателю республика заняла 39-е место среди российских регионов. Информация опубликована на сайте единой межведомственной информационно-статистической системы.

Лидером рейтинга стала Москва, где доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям на конец 2018 года, составила 97%. Второе место занял Ханты-Мансийский автономный округ с 84,5%. В тройку лидеров попал Ставропольский край (74,9%). Также в топ-10 регионов с качественными дорогами вошли Красноярский край, Ингушетия, Воронежская область, Хакасия, Краснодарский край, Тюменская область и Ямало-ненецкий автономный округ.

Главным аутсайдером рейтинга стала Марий Эл, где доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям, составила всего 1,4%. Чуть лучше показатели в Саратовской области (9,9%) и Калмыкии (11,8%). В целом в России средняя доля дорог, отвечающих нормативных требованиям, составила 42,4%.

"Ъ-Казань"