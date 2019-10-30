«Батенька, да вы трансформер» оспаривает в Верховном суде критерии блокировки сайтов

Интернет-издание «Батенька, да вы трансформер» оспаривает в Верховном суде России критерии блокировки страниц сайтов, из-за которых потребовали удалить материал «Героин — собственность модели». Карточка дела опубликована на сайте Верховного суда. Дата рассмотрения пока не назначена.

МВД сообщило о решении заблокировать статью о наркоманке на сайте «Батенька, да вы трансформер» в декабре 2018 года. По мнению полиции, статья содержит сведения, направленные на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики.

Представляющий интересы заявителя Кирилл Коротеев рассказал газете «Ведомости», что издание оспаривает критерии оценки материалов для их включения в реестр запрещенной информации. Сейчас к ней, в частности, относят информацию, направленную на формирование у аудитории положительного образа изготовителей и потребителей наркотиков. По мнению заявителя, ведомственный акт вводит ограничения, не предусмотренные законом.

Также издание считает запрет двусмысленным — он касается только нехудожественных произведений. Хотя, по мнению представителей «Батеньки», «положительный образ» героев может относиться только к художественным. Издание считает, что норма вводит запрет на общественную дискуссию по вопросам антинаркотической политики.