КРТИ запросил дополнительно 16,7 млрд рублей на ремонт дорог в 2020 году

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга запросил дополнительно 16,7 млрд рублей на ремонт дорог в 2020 году. Об этом в ходе «нулевых» чтений городского бюджета на следующий год сообщил председатель КРТИ Сергей Харлашкин.

При этом предполагается, что 12 млрд руб. из запрашиваемой суммы будут потрачены на текущий ремонт дорог. По словам господина Харлашкина, такой объем финансирования позволит к 2024 году выполнить поручение президента РФ и привести в нормативное состояние 85% городских дорог, в то время как сейчас этот показатель в Петербурге составляет всего около 63%.

Также дополнительно более 1,2 млрд руб. КРТИ требуется на капитальный ремонт дорог, 430 млн руб. — на нанесение разметки и еще порядка 2,6 млрд руб. — на обустройство 400 остановочных павильонов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2019 году власти Петербурга намерены выделить на ремонт дорог в городе дополнительно 2,4 млрд руб.