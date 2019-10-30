Росстат назвал регионы с худшими и лучшими дорогами

Росстат опубликовал данные по нормативному состоянию региональных и муниципальных дорог в регионах России в 2018 году. В целом по стране нормативам соответствует 42,4% дорог, это на 0,7% меньше, чем в 2017 году. Лидеры — Москва и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Хуже всего дороги в Марий Эл — 1,4% соответствуют нормативам.
Антилидерами рейтинга стали:
Лидерами рейтинга соответствия дорог нормативному состоянию стали:
В пределах 60–70% дорог находится в нормативном состоянии также в Санкт-Петербурге, Воронежской, Тюменской, Пензенской, Московской, Белгородской областях, а также в Хакасии, Краснодарском крае, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.
Весной корреспондент “Ъ” Иван Буранов изучил, как чинят дороги в Рязанской области.
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