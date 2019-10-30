Росстат назвал регионы с худшими и лучшими дорогами

Росстат опубликовал данные по нормативному состоянию региональных и муниципальных дорог в регионах России в 2018 году. В целом по стране нормативам соответствует 42,4% дорог, это на 0,7% меньше, чем в 2017 году. Лидеры — Москва и Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Хуже всего дороги в Марий Эл — 1,4% соответствуют нормативам.

Антилидерами рейтинга стали:

Марий Эл — 1,4%,

Саратовская область — 9,9%,

Калмыкия — 11,8%,

Архангельская область — 15,4%,

Магаданская область — 17%,

Алтай — 19,4%,

Костромская область — 19,9%,

Крым — 21,1%,

Рязанская область — 22%,

Томская область 23,8%.

Лидерами рейтинга соответствия дорог нормативному состоянию стали:

Москва — 97%,

ХМАО — 84,5%,

Ставропольский край — 74,9%,

Красноярский край — 71,4%,

Ингушетия — 70,4%.

В пределах 60–70% дорог находится в нормативном состоянии также в Санкт-Петербурге, Воронежской, Тюменской, Пензенской, Московской, Белгородской областях, а также в Хакасии, Краснодарском крае, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.

Весной корреспондент “Ъ” Иван Буранов изучил, как чинят дороги в Рязанской области.