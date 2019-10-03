СМИ: Гуцериев договаривается с ЦБ об урегулировании долга в 140 млрд рублей из-за Бинбанка

Банк «Траст», на базе которого Центробанк создал банк непрофильных активов, обсуждает с бизнесменом Михаилом Гуцериевым соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост-банка, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Позже эту информацию подтвердили собеседники Forbes. Источники не объяснили, как ЦБ сформировал сумму долгов.

Соглашение предполагается заключить по английскому праву, а выплата может произойти как деньгами, так и активами с рассрочкой на пять лет. В конце сентября состоялось заседание наблюдательного совета «Траста», на котором обсуждались условия сделки. По словам источника, для принятия согласованного решения 30 октября состоится собрание акционеров. При этом финальное решение останется за Центробанком и «ФК Открытие».

Напомним, осенью 2017 года ЦБ санировал Бинбанк (ныне присоединен к банку «ФК Открытие») и Рост-банк (влит в «Траст»). Тогда же Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов в качестве компенсации затрат ЦБ на санацию передали на баланс Бинбанка и Рост-банка акции девелоперов «Интеко» и А101, а также 25% привилегированных акций «Русснефти».