РБК: комиссия не подтвердила физического насилия в отношении расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Комиссия Минобороны, прибывшая в поселок Горный Забайкальского края, подтвердила «межличностный конфликт» и «психологическую несовместимость» расстрелявшего сослуживцев Рамиля Шамсутдинова с одним из находившихся в составе караула офицеров, сообщает РБК со ссылкой на источник. По его словам, версия о физическом насилии не подтверждается.

Версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия не нашли подтверждения. Но повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — заявил один из источников.

Ранее сообщалось, что рядовой Рамиль Шамсутдинов мог расстрелял восемь человек в войсковой части в Забайкалье из-за неуставных отношений. По одной из версий, солдата могли преследовать из-за его национальности. Военный следственный отдел Следственного комитета России возбудил уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Напомним, инцидент произошел 25 октября в войсковой части №54160 в поселке Горный. Солдат устроил стрельбу из табельного огнестрельного оружия при смене караула. Погибли шестеро его сослуживцев и двое офицеров, еще двое пострадали. В Кремле назвали произошедшее частным случаем, на основе которого нельзя говорить о реформе армии.

Подробности — в материале “Ъ” «Разрядил автомат в сослуживцев».