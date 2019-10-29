Кремль прокомментировал расстрел сослуживцев солдатом-срочником

Кремль считает неуместным разговор о реформе в армии после того, как солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев в Забайкалье, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, инцидент не является вопросом президента.

«Вы говорите о частном случае, и на основе этого делаете выводы о реформе армии — это совершенная неуместная постановка вопроса. Это частный случай, это трагедия, которая произошла. Безусловно, ее нужно расследовать, и в армии занимаются ее расследованием, но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии по меньшей мере непрофессионально»,— заявил журналистам господин Песков, отвечая на вопрос, говорит ли трагедия о том, что реформа армии никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.

Он добавил, что президент «не будет на это реагировать», поскольку происшедшее не является его вопросом.

Напомним, инцидент произошел 25 октября в войсковой части №54160 в поселке Горный. Солдат устроил стрельбу из табельного огнестрельного оружия при смене караула. Погибли шестеро его сослуживцев и двое офицеров, еще двое пострадали.

Подробности — в материале “Ъ” «Разрядил автомат в сослуживцев».