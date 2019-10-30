Набережные Челны избавляют от зависимости

Набережные Челны, которые за последние четыре года получили поддержку из Фонда развития моногородов на 2,8 млрд руб., могут лишить статуса монопрофильного муниципального образования. Такое решение Минэкономразвития РФ может принять уже в следующем году, если посчитает, что второй по величине город Татарстана преодолел зависимость от КамАЗа. Эксперты уверены, что «объективно экономика города по-прежнему не диверсифицирована». Они считают, что утрата статуса грозит Набережным Челнам «потерей целого ряда преференций, оттоком заинтересованных ранее инвесторов и сворачиванием уже действующего бизнеса».



Министерство экономического развития РФ планирует пересмотреть перечень моногородов в 2020 году. Из списка могут быть исключены, в частности, Набережные Челны, сообщил «Известиям» председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский. Он пояснил, что сокращению подлежат поселения, где проживают менее 3 тыс. жителей, а также те муниципалитеты, где градообразующее предприятие перестало играть главную роль в экономике. Под этот критерий подпадает второй по величине город Татарстана.

Список моногородов будет пересмотрен в рамках новой госпрограммы по их развитию. Этот документ должен заменить прежнюю программу, рассчитанную до 2025 года, но прекратившую свое действие из-за критики Счетной палаты. По данным ответственного секретаря экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павла Склянчука, всего список может сократиться с 321 до 170 муниципалитетов. Предложения о пересмотре числа моногородов в Минфин не поступали.

Набережные Челны, около 70% экономики которого приходится на автомобильную промышленность (КамАЗ и связанные с ним предприятия), был включен в первую категорию моногородов «с наиболее сложным социально-экономическим положением» в апреле 2015 года. Статус моногорода позволил создать в нем территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) со специальным налоговым режимом. Ее резидентами стали 40 предприятий, в числе которых «дочка» китайской Haier, выпускающая холодильники, а также производители труб, хоккейных клюшек, мясных продуктов и пирожных. Как сообщила “Ъ” и.о. заместителя руководителя исполкома Набережных Челнов Гузель Гилязова, сейчас инвестиции резидентов превысили 15 млрд руб., создано 5,2 тыс. рабочих мест. Выручка достигла 58,8 млрд руб. Доля отгруженной продукции резидентов составила 7,6%.

Город также получил средства Фонда развития моногородов на развитие инфраструктуры. По словам госпожи Гилязовой, фонд поддержал семь проектов в Набережных Челнах на общую сумму 2,8 млрд руб. В марте этого года Минэкономразвития называло Набережные Челны в числе лучших моногородов по динамике развития. Кроме Набережных Челнов, в Татарстане ТОСЭР образованы в Нижнекамске, Зеленодольске, Чистополе и Менделеевске. Статус моногорода также имеют Елабуга и Камские Поляны.

В мэрии Набережных Челнов вчера не стали комментировать возможное исключение города из списка монопрофильных муниципальных образований. В региональном министерстве экономики на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Депутат Госдумы от Татарстана, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина заявила “Ъ”, что выступает «против тотального пересмотра» перечня моногородов. «Вопрос моногородов рано списывать с государственной повестки. У нас есть горизонт планирования до 2024 года по национальным проектам. До этого времени надо реализовать в них национальные проекты»,— сказала она. При этом депутат признала, что «пока у нас по социологическим опросам население в моногородах чувствует себя хуже, чем в целом по России». По ее словам, если какой-то город исключат из этой программы, его необходимо «направить в другую».

Госпожа Когогина отметила, что не располагает информацией о планах правительства исключить из списка Набережные Челны. Она согласилась, что это «один из лучших моногородов, который работает по диверсификации экономики», но высказала сомнения, что «решена полная задача программы» и Набережные Челны «полностью ушли от монозависимости». «Это необходимо анализировать»,— сказала депутат.

Павел Склянчук уточнил “Ъ”, что при исключении из списка моногородов ТОСЭР продолжит свою работу в Набережных Челнах. «Татарстан хорошо зарекомендовал себя в этом вопросе. Власти атаковали фонд городов, выполняли все требования. Это позволило создать ТОСЭР и привлекать инвестиции. Это модель правильная»,— говорит эксперт. Он считает, что будет «недальновидно» исключить город из программы, потому что он выполнил показатели программы.

По словам директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, исключение из списка моногородов повлечет за собой «потерю целого ряда преференций, отток заинтересованных ранее инвесторов и сворачивание уже действующего бизнеса». «Это негативно скажется на экономике города, которая еще зависима от крупного предприятия»,— говорит он. Эксперт отмечает, что «объективно экономика города по-прежнему не диверсифицирована, на объем отгруженной продукции предприятий ТОСЭР приходится всего 7,3% из всей продукции по моногороду, при этом большая часть налоговых поступлений продолжает идти от основного предприятия — КамАЗа, где работает 35 тыс. человек».

Кирилл Антонов