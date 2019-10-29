Алексея Цыденова обвинили в расколе

Глава Буддийской традиционной сангхи хамбо-лама Дамба Аюшеев раскритиковал главу Бурятии Алексея Цыденова за то, что он «любит угощать гостей» в ресторане, владельцем которого является прихожанин и один из спонсоров центра тибетского буддизма. Соответствующий пост хамбо-лама опубликовал на своей странице в Facebook. Открытый конфликт между главным буддистом страны и главой Бурятии длится с сентября, когда господин Аюшеев упрекнул региональных чиновников в игнорировании протестов, в стихийном режиме продолжавшихся на площади Советов в течение трех дней после объявления результатов выборов мэра Улан-Удэ.

Хамбо-лама Дамба Аюшеев в Facebook в очередной раз раскритиковал главу Бурятии Алексея Цыденова за то, что он приглашает гостей в ресторан, расположенный в центре тибетского буддизма «Ринпоче Багша», который не относится к традиционной сангхе.

Открытый конфликт между главой буддистов и главой республики длится с сентября, когда Дамба Аюшеев обвинил господина Цыденова и его первого заместителя Игоря Зураева в трусости, потому что они не вышли на стихийную акцию протеста, продолжавшуюся на площади Советов в Улан-Удэ три дня после выборов мэра города 8 сентября этого года. Участники акции заявляли, что не признают победы получившего убедительное большинство Игоря Шутенкова, кандидатуру которого поддерживал глава Бурятии. В итоге господин Цыденов вышел к участникам санкционированного митинга 15 сентября, но тогда господин Аюшеев написал, что глава Бурятии «хорошо лавировал», уходя от «острых вопросов».

Господин Аюшеев также заявил, что республиканские власти не заботятся о сохранении бурятского языка. 2 октября господин Цыденов проигнорировал праздник в честь хамбо-ламы Итигэлова, куда был приглашен. После этого Дамба Аюшеев провозгласил, что присутствие главы Бурятии там было нежелательным, а пресс-служба Иволгинского дацана распространила официальный комментарий главы российских буддистов, в котором к критике регионального правительства за пренебрежение к бурятской культуре добавился упрек в нежелании развивать в республике овцеводство. В ответ в правительстве республики заявили, что «высоко оценивают усилия и проекты Буддийской традиционной сангхи по сохранению и развитию бурятского языка, традиционных видов спорта, развитию скотоводства в селах республики».

Источник “Ъ”, близкий к региональному правительству, считает, что причиной разлада стали 30 млн руб., которые хамбо-лама рассчитывал получить из регионального бюджета на развитие производства по переработке овечьей шерсти, однако выделить их не получилось.

«Конфликт усугубляется, и это не на пользу республике»,— считает замдиректора Национального музея Бурятии Тимур Дугаржапов. По его мнению, «хамбо-лама — человек принципиальный и жесткий, глава республики тоже с характером, в итоге нашла коса на камень». Господин Дугаржапов отмечает, что теперь Дамба Аюшеев фактически упрекает Алексея Цыденова в том, что тот будто бы поддерживает не традиционную сангху, а тибетскую общину.

Екатерина Еременко, Иркутск