Бурятию обуревают страсти

Через неделю после выборов Бурятия остается единственным регионом, где результаты голосования обсуждают на улицах. Вчерашний санкционированный митинг в Улан-Удэ, организованный несогласными с итогами выборов мэра и горсовета столицы Бурятии, в регионе назвали крупнейшим за последние годы: на него собрались более тысячи человек. Напомним, первый секретарь рескома КПРФ, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев проиграл выборы самовыдвиженцу, исполняющему обязанности мэра единороссу Игорю Шутенкову, после чего сторонники господина Мархаева стали требовать перевыборов. Вчера к митингующим вышел глава Бурятии Алексей Цыденов, который ранее призывал организаторов протестных акций не подталкивать их участников к нарушению закона. Диалог с собравшимися у него не сложился.

Больше тысячи человек собрались на разрешенный митинг в Улан-Удэ, требуя отменить результаты выборов мэра. Напомним, по официальным данным, врио мэра Игорь Шутенков получил 8 сентября 52,5% голосов при явке в 34%, а его конкурент, сенатор-коммунист Вячеслав Мархаев,— лишь 36,58%. На выборах в городское собрание КПРФ также потерпела поражение от «Единой России». После объявления 9 сентября результатов выборов в центре Улан-Удэ собрался стихийный митинг, который не расходился до утра. Протестующие требовали отмены результатов выборов и встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым (победил на выборах 2017 года, набрав более 87% голосов). Господин Цыденов находился в командировке, но призвал сограждан соблюдать спокойствие и попросил организаторов митинга не подталкивать его участников к совершению противоправных действий. 10 сентября силовики, разбив стекла легковой машины, задержали сидевших в ней блогера Дмитрия Баирова и депутата Народного хурала Бурятии от КПРФ Баира Цыренова. Суд арестовал господина Баирова на пять суток, господин Цыренов получил штраф 15 тыс. руб. Стихийное собрание продолжилось. В ночь на 12 сентября силовики штурмовали автобус с активистами и задержали 17 человек. После этого была подана заявка на митинг в воскресенье. В пятницу господин Цыденов пригласил на беседу всех кандидатов в мэры Улан-Удэ, но господин Мархаев от встречи уклонился, в свою очередь пригласив главу республики на воскресный митинг.

Когда господин Цыденов появился на митинге, из толпы закричали: «Пусть подождет! Мы неделю его ждали!» Говорить главе республики не дали. Тогда он передал микрофон в толпу. Один из участников крикнул ему: «Мы хотим вашей отставки!» Микрофон оказался в руках женщины, которая закричала, что голосовала за господина Мархаева и поэтому против того, чтобы городом руководил господин Шутенков. В это время господин Мархаев как раз поднялся на сцену, его встретили приветственными криками. «Я не побоялся, я пришел»,— напомнил о себе господин Цыденов. «Мы опротестовываем итоги выборов, думаем, что избирательная комиссия вам искаженные цифры предоставила»,— обратился к нему господин Мархаев. На экран вывели съемки, сделанные в день голосования: на них подвыпившие люди рассказывали, как за деньги голосовали за врио мэра. Господин Цыденов предложил передать эти материалы в правоохранительные органы и спросил: «Неужели вы думаете, что весь Улан-Удэ состоит из вот таких алкоголиков?» Он предложил собравшимся вместе подумать о программе развития города, но в это время экран снова ожил: на нем появились кадры столкновений митингующих с силовиками. С площади закричали об украденных выборах. Тогда господин Цыденов покинул сцену, площадь провожала его криками «Позор!», а господин Мархаев вновь заявлял, что его конкурент, господин Шутенков, никак не мог получить на выборах 52% голосов. Сенатор также заявил, что силовикам, задержавшим активистов 12 сентября, не стоило «таким образом пресекать мирную беседу горожан», и потребовал привлечь к ответственности руководство полиции региона.

Требования отставки главы региона и руководства полиции вошли в резолюцию митинга, как и требование отмены выборов и назначения новых «под контролем общественности». Резолюцию адресовали президенту Владимиру Путину, генпрокурору Юрию Чайке, главе МВД Владимиру Колокольцеву и главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Собеседник “Ъ”, близкий к полпредству президента РФ в ДВФО, отметил высокий авторитет господина Цыденова, но признал, что Бурятия входит «в стадию турбулентности», поскольку «местные элиты демонстрируют большое желание вернуться к власти». Источник “Ъ” в регионе отмечает, что иркутский сенатор-коммунист Вячеслав Мархаев — второй после господина Цыденова политик в республике. Он известен как бывший командир местного ОМОНа и участник войн в Чечне; господин Мархаев начал кампанию с задержкой, но уступил врио мэра около 16 тыс. голосов.

Отметим, в воскресенье суд в Улан-Удэ арестовал Дмитрия Хараева, подозреваемого в применении насилия по отношению к сотруднику Росгвардии во время несанкционированного митинга в Улан-Удэ 12 сентября. Господин Хараев был задержан 13 сентября, он проведет под стражей два месяца. Защита господина Хараева намерена обжаловать избрание меры пресечения.

Екатерина Еременко, Иркутск; Людмила Сергеева