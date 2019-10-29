«Л'Этуаль» хочет купить «Подружку»

«Л'Этуаль» планирует купить 100% акций магазина косметики «Подружка», соответствующее уведомление компания направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Ходатайство размещено в базе ФАС.

Заявка сделана от имени операционной компании «Л'Этуаль» — ООО «Алькор и Ко». Ходатайство будет рассмотрено в течение 30 дней.

Компания «Л'Этуаль» была основана в 1997 году, к 2019 году у нее насчитывается около 900 магазинов в России. «Подружка» была основана в 2005 году, к 2019 году она открыла 200 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

О том, как «Л’Этуаль» планировала открыть первый флагманский магазин с барбершопами и бьюти-корнерами в Москве — в публикации “Ъ”.