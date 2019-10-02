Хостелы не торопятся закрывать двери

Хостелы в жилых домах по-прежнему работают и принимают гостей, хотя с 1 октября вступил в силу запрет на мини-гостиницы в многоквартирных домах. Бронирование доступно, в частности, на сайте booking.com. Также сервис «2ГИС» находит множество хостелов в многоэтажках.

Владельцы сознательно идут на нарушение закона в надежде еще хоть немного заработать, пока к ним не придут с государственной проверкой, пояснил руководитель управляющей компании Hot Consulting Роман Сабиржанов: «Все эти проекты, которые находятся в жилом фонде, не закроются в один момент. Единицы предпринимателей сделали это заранее, не дожидаясь проверок. У них альтернативы не было: либо переводиться в нежилой фонд и иметь отдельный обособленный выход, что, конечно, практически невозможно в Москве, либо закрыться. Кто не закрылся, я уверен, будут работать до последнего, будут ждать проверок, судов, и, пока возможно, будут работать. Многие люди брали кредиты, и для них, конечно, сейчас очень печально: хоть какие-то деньги, но вытащат. Ну а что еще им делать?

Проблема, на самом деле, с этим законом именно в том, что нелегальные гостиницы и хостелы по соседству с жильцами вызывали негатив у обычных людей. И, по сути, из-за них все и произошло. Нелегальные гостиницы будут по-прежнему существовать, и, я уверен, что закон особо не повлияет на них. Как работали нелегально, так и продолжат.

Хорошие предприятия, которые на виду и прошли официальную классификацию, попали во все реестры, висят на booking.com, — они, конечно, первые сейчас попадут под нож.

Нелегальные товарищи будут еще долго работать. А как их найти? Найти можно только по большому количеству жалоб соседей. Просто сейчас правительство Москвы начнет операцию по закрытию с тех, кто официально получил классификацию и работает именно в жилом фонде, потому что их проще всего найти».

Запрет на хостелы в жилых домах парадоксально привел только к увеличению их количества. В Москве, например, за последние полгода открылось 25 новых мини-гостиниц. Но теперь они, в соответствии с законодательством, расположены на первых этажах и имеют отдельный вход.

Однако, проблема отельеров вовсе не в ограничениях. В России вести бизнес было невозможно еще до введения запрета, отметил Артем Приходько. Он закрыл свой хостел на Тверской и перевел бизнес другие страны. «К сожалению, нашей стране не нужны путешественники. За последние пять лет почти все хостелы, которые были предназначены для иностранцев, путешественников, а не для рабочих, приезжающих в командировки, закрылись. Не закон является проблемой — мы рады, что закон принят хоть какой-то.

Эти проверки невероятные и то беззаконие, которое было, когда я делал бизнес, — такого нет ни в одной стране мира.





Яэто больше не хочу переживать и вообще представлять, что такое бывает. Беззаконие полное по отношению к малому бизнесу. Наверное, что-то поменяется в этой стране, но не в ближайшее время», — отметил Артем Приходько.

Некоторые владельцы хостелов идут на хитрость — меняют вид бизнеса. Хостел закрывают, рекламу и информацию о нем с сервисов бронирования удаляют. Но гостей в номера по-прежнему заселяют. Только теперь уже посуточно или в долгосрочную аренду по договору найма, без оказания гостиничных услуг. Это позволяет работать легально и пользоваться популярными сервисами бронирования, в том числе booking.com.

Светлана Белова