ВТБ станет мобильным

Сегодня в Петербурге начнет работу виртуальный мобильный оператор — «ВТБ Мобайл», который банк ВТБ запустил на сети оператора Tele2. В течение нескольких лет кредитное учреждение планирует достичь доли в 20% по проникновению в активную клиентскую базу ВТБ, которая на сегодня составляет 1 млн человек. Аналитики называют эти планы слишком амбициозными, напоминая, что у Сбербанка, который запустил виртуального оператора несколько лет назад, проникновение в базу гораздо меньше.

«ВТБ Мобайл» работает пока в тестовом режиме. Как рассказал “Ъ” генеральный директор «ВТБ Мобайл» Максим Шарков, сейчас первостепенная задача банка — предоставить клиентам качественный сервис. «После запуска виртуального оператора в Санкт-Петербурге мы расширим количество офисов. И уже в дальнейшем в течение нескольких лет планируем достичь доли в 20% по проникновению в активную клиентскую базу банка ВТБ»,— говорит господин Шарков. Как уточнили “Ъ” в пресс-службе банка, в Петербурге эта база составляет 1 млн человек.

Объем инвестиций в запуск виртуального мобильного оператора банк не раскрывает. При этом господин Шарков отмечает, что большая часть инфраструктуры находится на стороне Tele2. «Преимуществом такой модели является скорость запуска и экономическая эффективность, которая позволяет предложить наиболее выгодные условия для клиентов»,— говорит господин Шарков. К примеру, активные пользователи «Мультикарты» ВТБ, которых всего в Петербурге 700 тыс., сразу получат мобильную связь бесплатно по базовому тарифу или скидку на других тарифах. «Мы провели существенную интеграцию с банковской ИТ-инфраструктурой, что позволяет подключить клиента за несколько минут. Это гораздо быстрее, чем у любого оператора»,— добавляет господин Шарков.

Гендиректор агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин считает, что прогноз «ВТБ Мобайл» по проникновению в базу слишком амбициозный и нереалистичный для рынка. «У крупнейших банковских мобильных виртуальных операторов — "Сбермобайл" и "Тинькофф мобайл" — проникновение в базу 0,5% и 7–8% соответственно. Операторы работают несколько лет, показатели неплохие, но "вау-эффекта" нет. С другой стороны, если смотреть на экономику данного проекта, банки экономят средства на рассылке СМС, цены на которые мобильные операторы довели до абсурда»,— резюмирует господин Брюквин. Господин Шарков признает, что стоимость СМС-сообщений у операторов «большой четверки» достаточно высокая, поэтому экономия будет существенной: более чем в 10 раз.

Алексей Кириченко